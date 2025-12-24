Schauspieler Uwe Kockisch ist tot. Der Schauspieler starb bereits am Montag in Madrid an einer Lungenkrebs-Erkankung, wie mehrere Medien übereinstimmend melden. Zuerst hatte die "Junge Welt" über den Tod des Schauspielers berichtet. Kockisch wurde 81 Jahre alt.

Seine Ausbildung zum Schauspieler absolvierte Uwe Kockisch, 1944 in Cottbus geboren, einst an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin, später spielte er über 20 Jahre lang am Berliner Maxim Gorki Theater. Daneben stand Kockisch aber auch weit mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera.

im wiedervereinigten Deutschland konnte er schließlich nahtlos an seine Laufbahn in der DDR anknüpfen und wurde einem gesamtdeutschen Publikum Mitte der 90er Jahre zunächst mit der ARD-Krimiserie "Zappek" bekannt. Von 2003 bis 2019 verkörperte er außerdem als Nachfolger von Joachim Król den Commissario Brunetti in der gleichnamigen Verfilmung der ARD-Krimireihe "Donna Leon".

Parallel dazu war Kockisch von 2010 bis 2018 auch als Stasi-Offizier Hans Kupfer in der ARD-Serie "Weissensee" vor der Kamera. Für seine Rolle in Dominik Grafs Film "Eine Stadt wird erpresst" erhielt Uwe Kockisch den Grimme-Preis.