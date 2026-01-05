© Niklas Baumberger

Die crossmediale Video-Unit kümmert sich um die Video-Inhalte der "Tagesschau" im Digitalen, also neben der ARD-Mediathek auch auf Drittplattformen wie YouTube. Ziel sei es, "journalistische Videoinhalte konsequent entlang der Nutzungserwartungen der jeweiligen Ausspielwege zu denken und umzusetzen", wie es heißt. Die Verbindung aus klassischer Nachrichtenkompetenz und plattformgerechtem Storytelling sei ein zentraler Baustein beim Ausbau der Video-Strategie von ARD-aktuell.

"Video ist ein zentraler Schlüssel für die Zukunft von ARD-aktuell. Uns geht es darum, die Stärken der klassischen Nachrichtenwelt mit den Anforderungen digitaler Plattformen zusammenzuführen. Die Erfahrung aus unterschiedlichen Systemen hilft uns dabei, Bewegtbild neu zu denken – journalistisch fundiert und konsequent crossmedial", sagt Isabella David-Zagratzki, Geschäftsführerin von Tagesschau24.