© Niklas Baumberger
ARD-aktuell baut seine crossmediale Video-Unit unter der Leitung von Sara Maria Manzo aus und verstärkt sich ab März mit Malte Baumberger. Er kommt vom privaten Konkurrenten RTL News, wo er über zwölf Jahre lang den Auftritt der journalistischen Angebote von RTL und ntv im digitalen Raum geprägt hat, zuletzt in der Position des Head of Social Media. "Mit dem Wechsel von Malte Baumberger setzt ARD-aktuell gezielt auf den Transfer von Know-how zwischen unterschiedlichen journalistischen Formaten", heißt es seitens der ARD.
Die crossmediale Video-Unit kümmert sich um die Video-Inhalte der "Tagesschau" im Digitalen, also neben der ARD-Mediathek auch auf Drittplattformen wie YouTube. Ziel sei es, "journalistische Videoinhalte konsequent entlang der Nutzungserwartungen der jeweiligen Ausspielwege zu denken und umzusetzen", wie es heißt. Die Verbindung aus klassischer Nachrichtenkompetenz und plattformgerechtem Storytelling sei ein zentraler Baustein beim Ausbau der Video-Strategie von ARD-aktuell.
© NDR/Janis Röhlig
Erst vor einigen Wochen hatte die Tagesschau Sara Maria Manzo zur Leiterin der crossmedialen Video-Unit ernannt. Sie verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Videoformaten für junge Zielgruppen und hat zuvor unter anderem Video-Teams beim SRF und der NZZ aufgebaut. Head of Social Media der "Tagesschau" ist seit kurzem Timo Spieß.
"Video ist ein zentraler Schlüssel für die Zukunft von ARD-aktuell. Uns geht es darum, die Stärken der klassischen Nachrichtenwelt mit den Anforderungen digitaler Plattformen zusammenzuführen. Die Erfahrung aus unterschiedlichen Systemen hilft uns dabei, Bewegtbild neu zu denken – journalistisch fundiert und konsequent crossmedial", sagt Isabella David-Zagratzki, Geschäftsführerin von Tagesschau24.