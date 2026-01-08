Mehrere Jahre ist es inzwischen her, dass "Dr. House" hierzulande im Free-TV zu einer prominenten Sendezeit zu sehen war. Ab Ende des Monats kehrt die Serie nun aber ins Programm zurück - und wird erstmals bei einem Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe laufen. Konkret erfolgt die Ausstrahlung ab dem 28. Januar bei Sixx.

Der Frauensender wird "Dr. House" fortan wöchentlich am Mittwochabend um 22:10 Uhr in Doppelfolgen zeigen, beginnend mit der ersten Staffel. Die Arztserie mit Hugh Laurie in der Hauptrolle ersetzt eine Folge von "9-1-1 Notruf L.A.", das künftig ab 20:15 Uhr mit einem Doppelpack im Programm verbleibt. Die Ausstrahlung der US-Serie "A Million Little Things" wiederum verschiebt sich auf Mitternacht, hiervon zeigt Sixx dann nur noch eine statt wie bisher zwei Folgen.

Zuletzt war "Dr. House" im Free-TV bei Vox Up zu sehen, der Sender zeigte die Serie allerdings bloß im Nachtprogramm. Seine bislang letzten Primetime-Auftritte hatte "Dr. House" zuletzt vor mehr als vier Jahren - damals noch bei Super RTL. Ihre Free-TV-Premiere feierte die Serie übrigens bereits im Jahr 2006. Damals avancierte "Dr. House" zu einer der populärsten Serien im deutschen Fernsehen - mit regelmäßig mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie Marktanteilen von über 30 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Veränderungen im Sendeschema wird Sixx unterdessen auch im Vorabendprogramm vornehmen: Dort übernehmen ab dem 27. Januar Wiederholungen von "Charmed - Zauberhafte Hexen" den Sendeplatz von "Ghost Whisperer". Die Ausstrahlung erfolgt montags bis freitags ab etwa 16:40 Uhr in Doppelfolgen.