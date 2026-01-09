Prime Video hat unter dem Titel "Yes or No Games – Creator Edition" einen Ableger seiner für kommende Woche angekündigten Quizshow in Aussicht gestellt. Die eigentliche Show soll ab dem 16. Januar zu sehen sein, der Creator-Ableger kommt dem noch zuvor. Auf dem YouTube-Kanal von Prime Video Deutschland wird am 12. und 15. Januar jeweils eine Ausgabe veröffentlicht.

In "Yes or No Games – Creator Edition" können neun Creatorinnen und Creators den Magic Cube aus der Show noch vor dem offiziellen Launch der Quizshow testen und gleichzeitig 10.000 Euro für ihre Community gewinnen. Mit dabei sind Aditotoro, Alina Khani, Anna von Klinski, C-Bas (BullshitTV), derceddo, Julyan Pohl, Lisa Küppers, Paulomuc und Phil Meichsner (BullshitTV). Sie werden vom Magic Cube in drei virtuellen Welten auf die Probe gestellt - und treten in dreier Teams an. Das Geld wird am 16. Januar mit Start der Sendung über ihre Social Media Accounts verlost.

Prime Video betritt mit "Yes or No Games" Neuland, das Format ist bislang nirgends erprobt. Basierend auf einer Idee von ITV Studios Netherlands hat ITV Studios Germany die Sendung produziert. Seinen Ursprung hat das Showkonzept bei ITV Studios NL mit kollaborativer Unterstützung von ITV Studios Creative Network.

Und so beschreibt der Streamer das Spielprinzip der Show: 100.000 € Preisgeld für das Beantworten einer Ja- oder Nein-Frage – das winkt eine:m der insgesamt 160 Kandidat:innen von "Yes or No Games". Im Set wetteifern die Kandidatinnen und Kandidaten im Magic Cube um das Preisgeld. Der Cube besteht aus 4 Meter hohen LED-Wänden, die die 12x12 Meter große virtuelle Spielfläche für Teilnehmende und Zuschauer:innen in virtuelle Welten verwandeln. In Spielwelten wie "Mond", "Blutbahn" oder "Altes Rom" – allesamt durch eine Kombination aus Augmented und Virtual Reality erzeugt – müssen die Teilnehmenden Rätsel lösen und Aufgaben meistern, um Hinweise für die entscheidende Frage zu sammeln. Steven Gätjen leitet durch die Spiele und stellt am Ende jeder Runde eine Frage, die nur mit "Yes" oder "No" zu beantworten ist.