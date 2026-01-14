Dass es neben "Germany’s Next Topmodel" in diesem Jahr auch eine zweiteilige Primetime-Doku über Heidi Klum bei ProSieben geben soll, war schon bekannt (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender verraten, wann die Doku zu sehen sein wird. Die erste Ausgabe wird am Sonntag, den 22. Februar ausgestrahlt. Eine Woche später, am 1. März, folgt der zweite Teil. Beide Folgen werden zur besten Sendezeit ausgestrahlt - damit erhält Heidi Klum beim Sender einen Sendeplatz, der hohe Reichweiten verspricht.

In der Dokureihe mit dem Titel "On & Off the Catwalk - by Heidi Klum" soll es nicht ausschließlich um Heidi Klum selbst gehen, sondern auch um ihre Kinder Leni und Henry. Beide drängten in den zurückliegenden Jahren offensiv in die Öffentlichkeit, vor allem Leni war nicht nur mehrfach selbst bei "Germany’s Next Topmodel" zu sehen, sie ist neben ihrer Mama auch das Gesicht einer großen Unterwäsche-Werbekampagne.

Sonderlich viele Informationen zur Dokureihe hat ProSieben am Mittwoch nicht mitgeteilt. Lediglich, dass man Klum und ihre Kinder "rund um den Globus bei ihren aufregenden Jobs im Modelbusiness" begleiten werde. Und Heidi Klum sagt: "Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von unseren Leben als Models." Als ProSieben die Doku im November des vergangenen Jahres erstmals in Aussicht stellte, kündigte ProSiebenSat.1-Contentchef Henrik Pabst noch "sehr exklusive Einblicke ins Arbeits- und Familienleben der Klums" an. Außerdem versprach er "Bilder, die man so noch nicht gesehen hat".

Noch bevor die Primetime-Doku das Licht der Welt erblickt, wird ProSieben die neue Staffel von "Germany’s Next Topmodel" starten - dann natürlich auch wieder mit Heidi Klum. Die Modelsuche startet am 11. Februar in die neue Staffel - an diesem Mittwoch sind dann die Männer zu sehen. Einen Tag später starten auch die weiblichen Models in den Wettbewerb.