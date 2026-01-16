RTL+ hat den Starttermin für die zweite Staffel von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" bekanntgegeben. Die Ausstrahlung beginnt demnach ab Montag, den 9. Februar. Damit rückt der Streamingdienst unmittelbar an das große Dschungelcamp heran - die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" endet am Abend zuvor bei RTL.

Bei RTL+ ist man also ganz offensichtlich gewillt, die Reality-Fans direkt ins nächste Dschungel-Format zu lotsen - und geht auch personell auf Nummer sicher. Zum Cast der zweiten "Reality Queens"-Staffel gehört unter anderem Reality-Star Ariel, die auch in der kommenden "IBES"-Staffel mit dabei sein wird. Zugleich übernimmt Twenty4Tim, vor zwei Jahren noch selbst Teilnehmer bei "Ich bin ein Star", die Moderation der Show. Er löst damit den ebenfalls Dschungelcamp-erfahrenen Filip Pavlović ab, der die vor eineinhalb Jahren gesendete erste Staffel präsentiert hatte.

Neben Ariel werden unterdessen auch Jenny Elvers, Kader Loth, Gina-Lisa Lohfink, Arielle Rippegather, Cecilia Asoro, Paulina Ljubas, Tanja Tischewitsch, Ginger Costello Wollersheim, Michelle Daniaux, Christina "Shakira" und Hati Suarez als "Reality Queens" an der Show mitwirken. Sie reisen in die kolumbianische Natur, wo sie unter freiem Himmel um Teamgeist, Taktik und ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro kämpfen.

"Härter, konfliktreicher und emotionaler denn je" soll es in der Show zugehen, verspricht RTL+ im Vorfeld schon mal. Produziert wird "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" von Warner Bros. International Television Production Deutschland.