RTL hat eine neue Quizshow mit Barbara Schöneberger und Stefan Raab angekündigt - es ist das erste Mal, dass die beiden als Moderations-Duo gemeinsam vor der Kamera stehen. Im vergangenen Jahr hatte Schöneberger bereits den von Raab produzierten ESC-Vorentscheid "Chefsache ESC" moderiert. "Wer weiß wie wann was war?" lautet der Titel des nun angekündigt Formats, das von RTL als "Samstagabend-Eventshow" für das kommende Frühjahr in Aussicht gestellt wurde - wann genau, steht noch nicht fest.

In der neuen Sendung geht es um eine "unterhaltsame Quiz-Reise durch Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte", wie der Sender es heißt. Dabei seien "besondere Überraschungsmomente" von Schöneberger und Raab Teil der Show. Publikum wiederum stelle gemeinsam mit prominenten Gästen sein Gedächtnis auf die Probe.

"Barbara Schöneberger und Stefan Raab haben bei 'Chefsache ESC' gezeigt, wie gut sie miteinander harmonieren und sich ergänzen. Wir freuen uns, dass sie diese Energie jetzt bei ‘Wer weiß wie wann was war?' einbringen", so Inga Leschek, CCO bei RTL Deutschland, über das Duo. "Uns erwartet eine Show, in der Humor, Musik und Cleverness zusammenkommen und der Samstagabend zum Erlebnis wird."

Produziert wird "Wer weiß wie wann was war?" von Raab Entertainment. Die Produktionsfirma stellt demnächst außerdem eine neue Staffel der wöchentlichen "Stefan Raab Show" für RTL her. Hiervon hatte der Privatsender jüngst - trotz zuletzt schwacher Quoten - eine neue Staffel angekündigt. Die neuen Folgen sind ab dem 11. Februar wieder mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen.