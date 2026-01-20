Wenn im Juni und Juli die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, werden alle 104 Spiele bei MagentaTV zu sehen sein. Die Plattform hat dafür zuletzt schon einige Neuzugänge verpflichtet. Viele Spiele sind aber auch im Ersten sowie im ZDF zu sehen - und nun haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender auf einen konkreten Fahrplan geeinigt. Fest steht mittlerweile also, wer welche Partien überträgt.

Im ZDF ist beispielsweise nicht nur das Eröffnungsspiel zu sehen, sondern auch das Finale. Dafür können die Mainzer nur ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde übertragen, konkret wird die Partie gegen die Elfenbeinküste am 20. Juni im ZDF zu sehen sein. Im Ersten sind die zwei anderen Vorrundenspiele zu sehen: Am 14. Juni tritt das DFB-Team gegen WM-Neuling Curaçao an, am 25. Juni geht’s gegen Ecuador.

Sollte sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft für die K.O.-Runde qualifizieren, überträgt das ZDF das deutsche Sechzehntel- und Viertelfinale, die ARD zeigt ein mögliches Achtel- und Halbfinale mit deutscher Beteiligung. Insgesamt übertragen ARD und ZDF 60 Spiele der Weltmeisterschaft live, darüber hinaus halten die Öffentlich-Rechtlichen umfassende Rechte für die Berichterstattung aller Begegnungen.

Und auch MagentaTV hat jetzt einen Einblick in seine WM-Planungen gegeben und öffentlich gemacht, welche Matches man an den ersten beiden Gruppenspieltagen exklusiv überträgt. In Summe werden es 18 Begegnungen sein, die die Fans nur bei MagentaTV sehen können. Zu den bislang fixierten exklusiven Partien zählen Spiele der beiden Gastgeber USA und Mexiko ebenso wie Auftritte von Teams wie Spanien, den Niederlanden, der Schweiz und Japan sowie die Begegnung zwischen dem Vize-Weltmeister Frankreich und dem frischgebackenen Afrika-Meister Senegal am 16. Juni.

Sollten sich die Türkei oder auch Italien noch für die WM qualifizieren, werden auch sie teilweise exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein. Ein kleiner Dämpfer für die Telekom-Plattform trotz der vielen Exklusiv-Spiele: Ein Großteil der jetzt vorgestellten 18 Partien, die nur bei MagentaTV zu sehen sein werden, laufen in der Nacht. Anstoß ist teilweise um 3 oder 4 Uhr deutscher Zeit. Welche Exklusivspiele MagentaTV ab dem dritten Gruppenspieltag übertragen wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber schon jetzt: Die Telekom-Plattform wird ihr WM-Angebot dann noch einmal ausweiten. Zusätzlich zu den täglichen Exklusiv-Übertragungen bietet man dann auch Konferenzschaltungen an.