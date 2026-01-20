Florida Entertainment hat die Gründung eines Unternehmens angekündigt, in dem Künstliche Intelligenz (KI) im Mittelpunkt stehen wird. Zusammen mit dem KI-Regisseur Simon Meyer hat man nun den Start der Promptr GmbH in Aussicht gestellt. Neben Meyer sind auch Georg Ramme und Tim Sproten Co-Gründer und Gesellschafter, sie alle bilden zudem das Management-Team. Simon Meyer verantwortet in seiner Funktion als Creative Director AI die kreativen KI-Produktionen sowie die technische KI-Tool-Entwicklung. Schon vor dem Start von Promptr hat das Team innerhalb der Florida-Gruppe einige KI-Projekte realisiert.

Neben Arne Kreutzfeldt fungiert Georg Ramme als Geschäftsführer der Promptr GmbH, während Tim Sproten die Geschäftsbereiche Business Development und Florida Reklame verantwortet. Die Unit Florida Reklame wandert unter das Dach der neuen KI-Firma und wird dort weitergeführt. Promptr will einerseits eine Produktionsfirma sein und sowohl Filme als auch Werbung produzieren - aber nicht nur. Darüber hinaus will man auch KI-Tools für kreative und produktionelle Workflows entwickeln. Ein erstes Tool mit dem Namen Craftr unterstützt und vereinfacht nach Florida-Angaben den Prompting-Prozess mit KI in der Content-Entwicklung.

In einer Pressemitteilung zur Neugründung heißt es, dass man die Arbeit mit künstlicher Intelligenz nicht als automatischen Prozess verstehe - "sondern als komplexen, iterativen, kreativen Workflow aus Konzeption und Kreation, Regie, KI-Expertise und physischer Produktion". Ziel sei die Entwicklung und Produktion neuer Bild-, Video- und Erzählformate, die ohne KI nicht realisierbar wären. Als Teil der Florida-Gruppe soll Promptr eng mit den anderen Units und Tochterunternehmen zusammenarbeiten.

Simon Meyer, Creative Director AI des neu gegründeten Unternehmens, sagt: "Niemand fragt bei einer guten Werbung, welche Kamera benutzt wurde. Wir bei Promptr nutzen AI genau so: als Werkzeug, um Geschichten zu erzählen. Unser Fokus liegt auf der Idee und dem Storytelling, nicht auf der Technik." Und Arne Kreutzfeldt, CEO Florida Entertainment und Co-Geschäftsführer Promptr, ergänzt: "Mit Promptr bauen wir das Florida Netzwerk weiter aus und kombinieren unsere langjährige Erfahrung in Storytelling für Sender, Streamingdienste und Marken mit neuen technologischen Möglichkeiten. Die hohe Nachfrage nach AI-Content schon vor unserem offiziellen Launch zeigt, welches Potenzial in der Kombination aus Florida-Kreativität , klassischem Produktionshandwerk und der Arbeit unserer AI-Artists steckt."

Promptr ist nicht die einzige KI-Neugründung im deutschen Produzentenmarkt. Erst vor wenigen Wochen haben Beta Film, Drive-Beta-Geschäftsführer Hannes Jakobsen, Dominik Böhm und Lars Stark die Gründung des gemeinsamen Startups Chapter41 angekündigt. In dem neuen Unternehmen will man unter anderem in Zusammenhang mit konkreten Produktionen neue KI-Tools und Prozesse entwickeln (DWDL.de berichtete).