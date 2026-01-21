Jetzt ist es auch offiziell bestätigt: Das ZDF wagt am 5. Dezember ein Comeback von "Wetten, dass..?", der ehemals größten Show Europas. Moderiert wird diese dann von Bill und Tom Kaulitz. Eine entsprechende Meldung von DWDL.de hatten die Musiker bereits um Mitternacht in der neuesten Ausgabe ihres Podcasts bestätigt, nun hat auch das ZDF in der Sache kommuniziert. Die Show im Dezember soll aus Halle (Saale) kommen und wird auch von ORF und SRF mitgetragen. Angekündigt sind "einmalige Wetten, großartige Musik-Acts und zahlreiche Stars".

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke sagt: "'Wetten, dass..?' hat Entertainment im Fernsehen für ganze Generationen geprägt, und das Interesse des Publikums an der Sendung ist ungebrochen. Deshalb freuen wir uns umso mehr, dass wir im frisch gestarteten Jahr nun bereits ein echtes Show-Highlight für 2026 ankündigen können. Dass wir Bill und Tom Kaulitz für die Moderation gewinnen konnten, macht die Überraschung perfekt."

Bill Kaulitz spricht von einer "wahnsinnigen Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen". Bereits im Podcast mit Bruder Tom hatte sich Bill Kaulitz ausführlich zum geplanten Show-Comeback geäußert (DWDL.de berichtete). Tom Kaulitz wird in der ZDF-Pressemitteilung jetzt so zitiert: "Wir sind natürlich unfassbar aufgeregt, zum ersten Mal live im Fernsehen, zur besten Sendezeit, ohne Sicherheitsnetz durch den Abend zu führen – und das mit einer der beliebtesten Entertainment-Shows Deutschlands aller Zeiten!" Man trete in große Fußstapfen, das sei ihnen bewusst.

Mehr zum Thema "Ein Ritterschlag": Kaulitz-Brüder bestätigen "Wetten, dass..?"-Job

Bill & Tom Kaulitz übernehmen "Wetten, dass..?" im ZDF

Und auch Show-Erfinder Frank Elstner, der ebenfalls sechs Jahren "Wetten, dass..?" präsentierte, kommt in der offiziellen ZDF-Kommunikation zu Wort. Er sagt: "Wer spricht die Sprache unserer Zeit so, dass die Menschen wieder neugierig auf den Samstagabend sind? Ich gratuliere dem ZDF, dass sie mit Tom und Bill Kaulitz eine mutige und kreative Entscheidung getroffen haben, die in Zeiten von TikTok, YouTube und Co. den richtigen Akzent setzt. Jungs, ich drücke Euch die Daumen!"

Seit dem 14. Februar 1981 ging "Wetten, dass..?" bislang 218 Mal auf Sendung. Insgesamt wurden 1.030 Wetten gespielt, bei denen den Kandidatinnen und Kandidaten 1.254 Wettpaten zur Seite standen (inklusive mehrfacher Auftritte). 863 Interpreten und Bands waren zu Gast in der Show. Moderiert wurde die Sendung von Frank Elstner, Thomas Gottschalk (154 Ausgaben), Wolfgang Lippert (neun Ausgaben) und Markus Lanz (16 Ausgaben). Die vorerst letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk war im November 2023 zu sehen.

Für die Neuauflage im Dezember gibt es nun auch eine Webseite - dort kann man auch Wettvorschläge einreichen.