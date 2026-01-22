Aus mehr als 750 Einreichungen sind in diesem Jahr 71 Produktionen und Einzelleistungen für den Grimme-Preis nominiert worden - ein Großteil davon entfällt auf die Öffentlich-Rechtlichen. Aber immerhin elf Nominierungen gehen an Privatsender und Streaminganbieter. Die 16 Auszeichnungen sowie die Preise der Marler Gruppe und der Studierendenjury werden im März bekanntgegeben. Die Entscheidung selbst fällt früher, denn schon ab dem 31. Januar nehmen die Jurys die Arbeit auf.

Und wer darf nun hoffen? Im Fiktionalen ging eine Nominierung etwa an die Disney+-Serie "Call My Agent Berlin" und die Joyn/Sat.1-Comedyserie "Frier und Fünfzig" sowie die Krankenhausserie "KRANK Berlin", die AppleTV zusammen mit dem ZDF machte. Zu den Fiction-Nominierungen gehören daneben unter anderen die ZDFneo-Comedyserien "Chabos" und "Tschappel", der ZDF-Mehrteiler "Die Affäre Cum-Ex" und der HR-"Tatort: Dunkelheit".

Im Informationsbereich durchbrachen die RTLzwei-Dokureihe "Hass.Hetze.Hoffnung." und die Netflix-Dokz "Babo - Die Haftbefehl-Story" die öffentlich-rechtliche Dominanz. Letztere wurde für einen Spezial-Preis nominiert - "für die Eröffnung eines breiten gesellschaftlichen Debattenraums im Nachgang der Veröffentlichung zu den Themen Drogenmissbrauch, kritische Aspekte der Musikindustrie und Auswirkungen von dysfunktionalen Familienstrukturen auf die Kinder", wie es heißt. Auf Preise für die die journalistische Leistung können zudem die ZDF-Korrespondentin Golineh Atai und die ARD-Reporerin Sophie von der Tann hoffen.

Ein möglicher Grimme-Preis wartet derweil auch auf Joko und Klaas, die mit ihrer ProSieben-Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) in der Unterhaltung nominiert sind. Dort gehen unter anderem auch die "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" von Vox, die ZDF-Show "Maithink X - Die Show" und die Comedyserie "Gerry Star" von Prime Video ins Rennen. Und auch in die Kinder- und Jugend-Kategorie schaffte es noch eine fiktionale Produktion: Hier gehört die RTL+-Serie "Euphorie" zum Kreis der Nominierten.

© Die Hoffotografen

Tatsächlich gab es in allen Kommissionen kritische Anmerkungen. So kam die Kommission Fiktion zu dem Ergebnis, dass es deutlich weniger diverse Stoffe gab als in den vergangenen Jahren, die Kommission Information & Kultur wiederum bemängelte Leerstellen bei zentralen Gegenwartsthemen wie etwa der Klimakrise. Sie stellte zugleich einen "Mangel an überzeugender, tiefgehender Berichterstattung und Auseinandersetzung mit der politischen Lage in den USA" fest. Die Unterhaltungskommission kritisierte einmal mehr fehlenden Mut zu innovativen Formaten, aber auch mangelnde Diverstät in den Produktionen.

Lucia Eskes, Leiterin des Grimme-Preises, sagte, die Nominierungen böten "nicht nur Anlass zur Anerkennung, sondern auch zur Diskussion darüber, welche Themen erzählt werden und welche derzeit zu wenig Raum erhalten - und auch um die Frage nach Sichtbarkeit und Teilhabe". Nach Auffassung von Grimme-Geschäftsführerin Uzunoğlu mangele es etwa an "hochkarätigen Auseinandersetzungen" mit dem Thema Krieg. "Dabei muss allen klar sein: Für eine resiliente demokratische Gesellschaft braucht es nicht nur Vielfalt und Widerspruch, sondern auch den Mut, sich den drängenden Fragen offensiv und kritisch zu stellen."

Fiktion

Alle die du bist (Contando Films & Studio Zentral / Network Movie / Nephilim Producciones für ZDF - Das kleine Fernsehspiel / ZDF)

(Contando Films & Studio Zentral / Network Movie / Nephilim Producciones für ZDF - Das kleine Fernsehspiel / ZDF) Bis es blutet (U5 Filmproduktion für ZDF - Das kleine Fernsehspiel / ZDF / Arte)

(U5 Filmproduktion für ZDF - Das kleine Fernsehspiel / ZDF / Arte) Call My Agent Berlin (Friday FIlm / Wild Bunch Germany für Disney+)

(Friday FIlm / Wild Bunch Germany für Disney+) Chabos (BBC Studios Germany für ZDFneo)

(BBC Studios Germany für ZDFneo) Die Affäre Cum-Ex (X Filme Creative Pool & True Content Entertainment / EPO-Film / Beta Film für ZDF / DR)

(X Filme Creative Pool & True Content Entertainment / EPO-Film / Beta Film für ZDF / DR) Die Ermittlung (Film Mischwaren für BR/WDR/Arte)

(Film Mischwaren für BR/WDR/Arte) Die Nichte des Polizisten (W&B Television für SWR/NDR)

(W&B Television für SWR/NDR) Frier und Fünfzig - Am Ende meiner Tage (Brainpool / Good Humor für Joyn / Sat.1)

(Brainpool / Good Humor für Joyn / Sat.1) KRANK Berlin (Violet Pictures / Real Film Berlin für ZDFneo / AppleTV)

(Violet Pictures / Real Film Berlin für ZDFneo / AppleTV) Luise (27 Films Production (Berlin) / Les Films de l'Ètranger (Strassburg) / La Cinéfiliale / Will Production für BR / Arte)

(27 Films Production (Berlin) / Les Films de l'Ètranger (Strassburg) / La Cinéfiliale / Will Production für BR / Arte) naked (Fandango Film TV Internet Produktion / Velvet Films für WDR)

(Fandango Film TV Internet Produktion / Velvet Films für WDR) Rohbau (Wood Water Films für SWR/Arte/BR)

(Wood Water Films für SWR/Arte/BR) Rosenthal (if... Productions Film für ZDF(

(if... Productions Film für ZDF( Spuren (Lailaps Film für SWR)

(Lailaps Film für SWR) Sturm kommt auf (Claussen+Putz Filmproduktion / Film AG Produktions GmbH für ZDF/ORF)

(Claussen+Putz Filmproduktion / Film AG Produktions GmbH für ZDF/ORF) Tatort: Dunkelheit (Sommerhaus Filmproduktion für ARD Degeto / HR)

(Sommerhaus Filmproduktion für ARD Degeto / HR) Tschappel (Apollonia Fim / Lax Entertainment für ZDF)

(Apollonia Fim / Lax Entertainment für ZDF) Unterwegs im Namen der Kaiserin (maze pictures / Hochschule für Film und Fernsehen für ZDF / Das kleine Fernsehspiel/ZDF)

Spezial

Jördis Triebel für die Darstellung in Marzahn, mon amour (UFA Fiction für ARD Degeto)

für die Darstellung in (UFA Fiction für ARD Degeto) Bildgestaltung, Ausstattung und Kamera in Nachts im Paradies (Windlight Pictures / Satel Film / Beside Productions für Canal+/MagentaTV)

Information & Kultur

ARD Story: Der Herr der Fässer - Atom-Debakel Asse (raufilm für NDR)

(raufilm für NDR) Baldiga - Entsichertes Herz (Hoferichter & Jacobs für RBB)

(Hoferichter & Jacobs für RBB) Chronisch krank, chronisch ignoriert (Inselfilm Produktion / Navigator Film für ZDF/Arte)

(Inselfilm Produktion / Navigator Film für ZDF/Arte) Das leere Grab (Kurhaus Prodction / Kijiweni Productions für ZDF / Das kleine Fernsehspiel/ZDF)

(Kurhaus Prodction / Kijiweni Productions für ZDF / Das kleine Fernsehspiel/ZDF) Das Srebrenica Tape (Docdays Productions für RBB / BR / SWR / BBC Storyville / CZ TV / Al Jazeera Balkans / DW / Arte)

(Docdays Productions für RBB / BR / SWR / BBC Storyville / CZ TV / Al Jazeera Balkans / DW / Arte) Der Kinderpsychiater - Die Macht des Dr. Winterhoff (WDR / SWR / F.B. EYE Media für WDR / SWR)

(WDR / SWR / F.B. EYE Media für WDR / SWR) Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, Ihr Schönen! (Broadview TV für ZDF/3sat)

(Broadview TV für ZDF/3sat) Hass.Hetze.Hoffnung. (Neos Film / Gute Zeit Film für RTLzwei)

(Neos Film / Gute Zeit Film für RTLzwei) Ja prischlá - Ich bin angekommen (Anna Hardock, Lea Hardock für MDR)

(Anna Hardock, Lea Hardock für MDR) Mein Land will nicht verschwinden (Goldstein Filmproduktion für ZDF / 3sat / RBB)

(Goldstein Filmproduktion für ZDF / 3sat / RBB) Petra Kelly - Act Now! (Bildersturm Filmproduktion / Kimmel & Metz Filmproduktion für RBB / BR / RB / Arte)

(Bildersturm Filmproduktion / Kimmel & Metz Filmproduktion für RBB / BR / RB / Arte) Riefenstahl (Vincent Productions für WDR / SWR / NDR / BR / RBB)

(Vincent Productions für WDR / SWR / NDR / BR / RBB) Rise & Fall: 1860 München (BR)

(BR) Russlands wilde 90er - Zwischen Demokratie und Putin (RBB / MDR)

(RBB / MDR) Soldaten des Lichts (Wood Water Films / patatino / ZDF für ZDF / Das kleine Fernsehspiel/ZDF)

(Wood Water Films / patatino / ZDF für ZDF / Das kleine Fernsehspiel/ZDF) Spielerinnen (pong film für RBB)

(pong film für RBB) Sudan: Ein Krankenhaus im Schatten des Krieges (Docdays Productions für ZDF / DW / Arte)

(Docdays Productions für ZDF / DW / Arte) World Wide Hate (Ventana für DW / SWR / Arte)

Besondere journalistische Leistung

Das Team des Projekts "Das Damascus Dossier" für die eindringliche Aufbereitung von Recherchen zu Gräueltaten des Assad-Regimes in Syrien (NDR / ARD)

für die eindringliche Aufbereitung von Recherchen zu Gräueltaten des Assad-Regimes in Syrien (NDR / ARD) Golineh Atai für ihre ruhig erzählten und analytisch herausragenden Berichte aus der arabischen Welt (ZDF)

für ihre ruhig erzählten und analytisch herausragenden Berichte aus der arabischen Welt (ZDF) Sophie von der Tann für ihre hochpräzise und menschennahe Berichterstattung über Israel und die palästinensischen Gebiete (BR / ARD)

Spezial

Babo - Die Haftbefehl-Story für die Eröffnung eines breiten gesellschaftlichen Debattenraums im Nachgang zu den Themen Drogenmissbrauch, kritische Aspekte der Musikindustrie und Auswirkungen von dysfunktionalen Familienstrukturen auf die Kinder (Netflix)

für die Eröffnung eines breiten gesellschaftlichen Debattenraums im Nachgang zu den Themen Drogenmissbrauch, kritische Aspekte der Musikindustrie und Auswirkungen von dysfunktionalen Familienstrukturen auf die Kinder (Netflix) Niloufar Taghizadeh für ihre herausragenden dokumentarischen Einblicke in Gesellschaft und Kultur des Iran sowie die eindrückliche Vermittlung der Alltagssituation der Bevölkerung im Kriegszustand ("Nilas Traum im Garten Eden", "Googoosh - Made of Fire", "Tagebuch aus Teheran" ;ZDF / Arte)

Kinder & Jugend

Kinder

Die Sendung mit der Maus - Felix Nussbaum (Trickstudio Lutterbeck für WDR)

(Trickstudio Lutterbeck für WDR) Grüße vom Mars (Leitwolf / Kinescope Film für NDR / HR / Kika / MDR)

(Leitwolf / Kinescope Film für NDR / HR / Kika / MDR) Kika Live Style Stars (Kika)

(Kika) Lenas Hof (Studio Film Bilder / Minya Film für ZDF)

(Studio Film Bilder / Minya Film für ZDF) Sieger sein! (DCM Pictures für MDR / SWR / WDR)

Jugend

Azubi Storys (i&u Studios für WDR / NDR)

(i&u Studios für WDR / NDR) Der talentierte Mr. F (Neue Flimmer für MDR / ARD Kultur / BR / RBB / HR)

(Neue Flimmer für MDR / ARD Kultur / BR / RBB / HR) Euphorie (Zeitsprung Pictures für RTL+)

(Zeitsprung Pictures für RTL+) Fleischwolf (Staffel 1; Bankproduziert für funk)

(Staffel 1; Bankproduziert für funk) Jupiter (Dreifilm für ZDF / Das kleine Fernsehspiel/ZDF)

(Dreifilm für ZDF / Das kleine Fernsehspiel/ZDF) Lutwi, der Junge aus der Nordstadt (Ehrenfilm für WDR)

(Ehrenfilm für WDR) Y-Kollektiv: Y-History (Milk&water / Blindcat / Sendefähig / Dokness / Docuvista FIlmproduktion für RB / HR / MDR / SWR / BR)

Spezial

Brust raus (Spezial für die Moderation an die Hosts Walerija, Aurora und El) (SWR / DasDing)

(SWR / DasDing) Danke für nichts (Spezial für Regie und Buch) (Schiwago Film / Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf für ZDF / Das kleine Fernsehspiel/ZDF)

(Schiwago Film / Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf für ZDF / Das kleine Fernsehspiel/ZDF) Ellbogen (Spezial an Melia Kara für die schauspielerische Leistung) (Achtung Panda! in Koproduktion mit Tripod / Istos / Jip / Tarabya Alumni-Fonds für ZDF / Das kleine Fernsehspiel/ZDF)

(Achtung Panda! in Koproduktion mit Tripod / Istos / Jip / Tarabya Alumni-Fonds für ZDF / Das kleine Fernsehspiel/ZDF) PUR+ (Spezial für Themenvielfalt, Kontinuität und Plattform-Präsenz) (ZDF)

(ZDF) Toggo GG (Spezial für Gaming Safe Space) (CNC Cologne News Corporation für Super RTL)

Unterhaltung