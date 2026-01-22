Wenn sich "Germany’s Next Topmodel" am Mittwoch, den 11. Februar, im Programm von ProSieben zurückmeldet, startet im Anschluss daran auch die neue Staffel von "Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs". Die zweite Staffel umfasst insgesamt zwölf neue Ausgaben, die beim Sender in Doppelfolgen gezeigt werden. Anders als noch im vergangenen Jahr sind "Dr. Rick & Dr. Nick" 2026 am Mittwoch zu sehen und nicht mehr donnerstags.

In dem Format werden die titelgebenden Dr. Rick und Dr. Nick begleitet - und das sowohl in ihrem beruflichen Alltag als auch in ihrem Privatleben. Zum Staffelstart suchen unter anderem Influencerin und Dance-Coach Krizzl und Reality-Sternchen Djamila Rowe die Praxis der Beauty-Docs auf. In der Nacht vom 11. auf dem 12. Februar wiederholt ProSieben darüber hinaus nochmal das "HeidiFest".

"Germany’s Next Topmodel" ist unterdessen wie gewohnt auch bei Sixx zu sehen. Die Wiederholungen der Folgen, die bei ProSieben erstmals mittwochs und donnerstags im Free-TV zu sehen sind, wiederholt der Frauensender immer freitags zur besten Sendezeit. Los geht’s am 13. Februar.

Sixx hat darüber hinaus jetzt aber auch noch eine Programmneuheit angekündigt. So überträgt man am 7. März um 20:15 Uhr das Live-Finale der sogenannten Miss Germany Awards. Die Macherinnen und Macher haben den Schönheitswettbewerb in den zurückliegenden Jahren völlig neu aufgestellt. Es geht nicht mehr nur um klassische Schönheitsideale. Stattdessen wolle man weibliche Vorbilder kreieren und weibliche Talente fördern. Der Preis sei eine Auszeichnung für Frauen, "die Verantwortung übernehmen". Und das alles will Sixx zusätzlich auch in der Dokuserie "Road to Miss Germany presented by Cupra" zeigen. Die insgesamt sechs Doppelfolgen sind ab dem 31. Januar immer samstags ab 19:15 Uhr beim Sender zu sehen.