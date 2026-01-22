Mit dem Konzertfilm "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" hat Schlagersänger Roland Kaiser im vergangenen Jahr sogar Taylor Swift geschlagen - alleine am Premierentag brachte es die Produktion auf 55.000 verkaufte Tickets. Nun wird es den Film auch im Fernsehen zu sehen geben. Konkret zeigen der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst Wow ihn ab dem 6. März in Erstausstrahlung.

Der Film ist im Vertrieb von Sony Pictures Television und Teil eines unlängst geschlossenen Deals zwischen Sony und Sky (DWDL.de berichtete). In dessen Rahmen hält der Pay-TV-Anbieter auch die Erstverwertungsrechte an diversen kommenden Sony-Serien wie der Adaption des Golding-Klassikers "Lord of the Flies" und die Thrillerserie "Red Eye", dazu kommen ausgewählte neue Kinofilme wie viele Produktionen aus dem Sony-Katalog wie "Jumanji: Welcome to the Jungle" oder "Uncharted".

In "50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik" schaut Roland Kaiser gemeinsam mit verschiedenen Wegbegleitern und Wegbegleiterinnen auf die vergangenen 50 Jahre zurück und gibt Einblicke in sein Leben sowie seinen Touralltag - große Hits inklusive. Entstanden ist der Film während Kaisers ausverkaufter Jubiläumstournee, die im vergangenen Jahr fast eine halbe Million Menschen sahen.

Zuletzt war Roland Kaiser von der Deutschen Post mit gleich vier exklusiven Briefmarken geehrt worden. Ende letzten Jahres erhielt der Sänger, der die Schlagerszene mit Hits wie "Santa Maria", "Joana" oder "Warum hast du nicht Nein gesagt" prägte, zudem seine insgesamt dritte Goldene Henne in der Rubrik "Ehrenpreis Musik". Auch für 2026 hat der inzwischen 73-Jährige eine neue Open-Air-Tournee in Aussicht gestellt.