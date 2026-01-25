Schon am Ende der vergangenen "Schlagerchampions"-Show kündigte Florian Silbereisen, bald wieder für das "Traumschiff" zu drehen. Nun berichtet "Bild", dass der 44-Jährige seinen Vertrag als Kapitän der erfolgreichen ZDF-Reihe verlängert hat. Demnach unterschrieb Silbereisen für zwei weitere Jahre, sodass er bis mindestens 2028 in der Rolle als Max Parger zu sehen sein wird.

Laut "Bild" sollen jährlich drei neue Filme entstehen, dazu kommt die Option auf eine vierte Folge. Damit bleibt es beim bisherigen Rhythmus: Traditionell zeigt das ZDF an Weihnachten, Neujahr und Ostern eine neue "Traumschiff" folge. Zuletzt wurden darüber hinaus auch Ende November immer wieder neue Folgen der Reihe im Programm ausgestrahlt.

Aus Quotensicht macht die Vertragsverlängerung mit Florian Silbereisen, der seit 2019 an Bord ist, Sinn, schließlich erfreut sich "Das Traumschiff" nach wie vor großer Popularität bei Jung und Alt. Die jüngst ausgestrahlte Neujahrs-Folge erreichte nach endgültiger Gewichtung rund fünfeinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und war auch beim jungen Publikum mit einem Marktanteil von 15,1 Prozent sehr gefragt. An Weihnachten lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar bei mehr als 16 Prozent.

Wie die "Bild" berichtet, arbeitet unterdessen auch die ARD an einer Zukunft mit Florian Silbereisen. Während dessen Moderationsvertrag auch dort nach Angaben der Zeitung bereits bis 2028 verlängert wurde, geht's nun auch noch um den Produktionsvertrag für Shows wie den "Schlagerbooom". Schon am Montag befasst sich damit der MDR-Rundfunkrat.