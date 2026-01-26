"Let's Dance" startet am 27. Februar in die 19. Staffel. Den Starttermin hat der Kölner Privatsender jetzt offiziell bestätigt. Los geht es zum Auftakt erneut mit der Kennenlernshow "Wer tanzt mit wem?", in dem die Prominenten erstmals auf ihre Profitänzer treffen und erfahren, mit wem sie in den folgenden Wochen trainieren und tanzen werden.

Am Sendeplatz ändert sich unterdessen erwartungsgemäß nichts - wie gehabt zeigt RTL die Tanzshow wieder am Freitagabend. Allerdings gibt es eine Ausnahme: Weil RTL am 27. März das Fußball-Testspiel zwischen der Schweiz und Deutschland übertragen wird, wechselt "Let's Dance" an diesem Wochenende ausnahmsweise auf den Sonntag. Zu sehen gibt es die Sendung daher also am 29. März.

Vollständig ist nun auch der Cast der 19. Staffel. Einen Platz hatte RTL zuletzt noch offen gelassen - diesen füllt nun die Influencerin Bianca Heinicke, wie der Sender am Montag offiziell bestätigte. "'Let's Dance' ist eine so unglaublich große Chance für mich, da es mich körperlich und emotional herausfordern wird und ich so dankbar dafür bin, diese Erfahrung machen zu dürfen", so Heinicke über ihre Teilnahme.

Neben Bianca Heinicke sind außerdem Schauspielerin Esther Schweins, "Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck, Sängerin Anna-Carina Woitschack, Moderatorin Sonya Kraus, Model Betty Taube und "No Angel" Nadja Benaissa mit dabei. Bei den männlichen Teilnehmern handelt es sich um Schauspieler Jan Kittmann, Tokio-Hotel-Drummer Gustav Schäfer, Comedian Simon Gosejohann, Sportler Joel Mattli, Content Creator Willy Whey sowie die Musiker Milano und Ross Antony.

Die Moderation von "Let's Dance" übernehmen erneut Daniel Hartwich und Victoria Swarowkski, in der Jury sitzen wieder Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González. Die Produktion übernimmt Seapoint Productions in Zusammenarbeit mit BBC Studios.