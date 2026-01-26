© RTL / Pascal Bünning

In der Europa League steht dann das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und den Young Boys Bern auf dem Spielplan. Nach der unglücklichen Niederlage in Rom müssen die Schwaben zuhause auf jeden Fall gewinnen, um noch eine Möglichkeit auf die direkte Qualifikation für das Achtelfinale zu haben.

Im linearen Fernsehen wird das Spiel ebenfalls zu sehen sein: Ab 20:15 Uhr melden sich Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus live bei Nitro aus Stuttgart. Neben Matthäus wird auch Wolff Fuss durch das Spiel führen und kommentieren. Bei RTL+ sind Cornelius Küpper (Einzelspiel) und Christian Straßburger (Konferenz) im Einsatz.

Während bei Nitro der Fußball im Mittelpunkt steht, wird bei RTL+ auch immer nach Australien ins Dschungelcamp geschaltet. Wer neben dem Fußball also auch die Dschungelprüfung oder Streitereien am Lagerfeuer sehen will, kann auf RTL+ zurückgreifen.

In der Europa League steht am Donnerstag zudem das Spiel zwischen dem SC Freiburg und OSC Lille an, auch dies wird bei RTL+ zu sehen sein. Hier fungiert Oliver Seidler als Kommentator. Weil es sich um den letzten Spieltag der Vorrunde handelt, beginnen alle Spiele um 21 Uhr. Die Fußball-Dschungel-Konferenz beginnt schon deutlich vorher, weil ja auch "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" schon um 20:15 Uhr beginnt. Die ersten 45 Minuten dürften also sehr dschungellastig werden.