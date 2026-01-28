Wenn "Grill den Henssler" in die Frühjahrsstaffel startet, dann werden damit auch zwei neue Personalien einhergehen. Nach dem Abschied von Reiner Calmund und Christian Rach werden fortan Sternekoch Alexander Herrmann und Joachim Llambi in der Jury der Vox-Kochshow sitzen. Der Sender hat die beiden Neuzugänge nun auch offiziell bestätigt, nachdem bereits vor einigen Wochen darüber spekuliert worden war. Für den langjährigen "Let's Dance"-Juror Llambi ist es bereits die zweite Jury-Job im deutschen Fernsehen. Neben den beiden bleibt Jana Ina Zarrella auch künftig an Bord, die Moderation übernimmt nach wie vor Laura Wontorra.

"Ich freue mich riesig", sagte Joachim Llambi. "Es ist so weit. Ich darf der feste Juror bei 'Grill den Henssler' sein. Man darf leckeres Essen genießen, man darf es auch noch bewerten und manchmal kann man auch andere Dinge mit dem Essen machen. Das werden wir dann sehen, wie gut es wird. Ich freue mich riesig darauf und freue mich, wenn ihr einschaltet."

Alexander Herrmann erklärte: "Es ist ein seit langer Zeit sehr erfolgreich laufendes Format, bei dem Joachim Llambi und ich nun neben Jana Ina Zarella die kulinarischen Fertigkeiten des Herausforderers und seiner prominenten Gäste bewerten und kommentieren dürfen. Ich werde mir große Mühe geben, jedem Versuch, ein gutes Gericht zu kochen, auch die entsprechend kulinarische Würdigung zukommen zu lassen. Gleichzeitig geht es bei 'Grill den Henssler' auch um gute Unterhaltung und Wettbewerb, auch das soll von mir aus nicht zu kurz kommen."

Ausgestrahlt wird die neue Staffel von "Grill den Henssler" mit Steffen Henssler, produziert von ITV Studios Germany, übrigens ab dem 1. März - wie gehabt sonntags um 20:15 Uhr. Mit dabei sind auch wieder mehrere Specials, darunter das "Henssler vs. Pooths-Special" am 15. März und das "Coach-Special", bei dem Daniel Gottschlich, Max Stiegl und Ali Güngörmüş am 22. März gegen Henssler antreten. Am 29. März wiederum kommt es zum Aufeinandertreffen von Steffen Henssler und Frank Rosin.