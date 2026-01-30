Das ZDF probiert ab März gleich zwei neuen Reihen für den Donnerstagabend aus. Neben "Einfach Elli" mit Klara Deutschmann in der Hauptrolle (DWDL.de berichtete) wird mit "Die Maiwald" noch ein weiterer Neustart den Weg ins Programm finden. Beide Reihe stehen ab dem 5. März im ZDF-Streamingportal zum Abruf bereit. Linear läuft "Einfach Elli" am 12. und 19. März, ehe am 26. März und 2. April die beiden Piloten von "Die Maiwald" folgen.

Doris Schretzmeyer spielt in der Produktion die Produktion von Polyphon Film die Tierärztin Johanna Maiwald, die sich im Salzburger Land engagiert um alle Tiere kümmert, die ihr Umfeld und das Landleben zu bieten hat - "von der magenkranken Kuh über die beinah vergiftete Katze, einem angefahrenen Reh oder einem depressiven Hund bis hin zum verletzen Kalb", wie das ZDF schon im vergangenen Jahr anlässlich der Dreharbeiten erklärte. In weiteren Rollen sind unter anderem Michael A. Grimm, Sonsee Neu, Bernhard Piesk, Klara Eham, Atrin Hagdoust, Janina Elkin und Christian Schneeweiß zu sehen.

In der Serie wird Johanna Maiwald von ihrer ambitionierten und ordnungsliebenden Assistentin Paula (Klara Eham), dem chronisch geforderten, aber talentierten Nachwuchstierarzt Kami (Atrin Hagdoust) und ihrem Bruder Georg (Michael A. Grimm), der in Maria Alm Bürgermeister ist, unterstützt. Auch ihre beste Freundin und Schwägerin Denise (Sonsee Neu) und der zurückgekehrte Jungbauer Jakob Reindl (Bernhard Piesk) gehören zu den Menschen, die Johannas Alltag bunt und turbulent machen.

Regisseurin Tina Kriwitz inszeniert die beiden Fernsehfilme, die Drehbücher stammen von Claudia Matschulla und Arnd Mayer. Produzentin ist Beatrice Kramm.