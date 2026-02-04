ProSiebenSat.1 setzt in Zukunft verstärkt auf Handball und hat sich jetzt mit dem Deutschen Handballbund (DHB) auf eine langfristige Partnerschaft verständigt. Demnach wird die Sendergruppe in den kommenden Jahren rund 60 Länderspiele der DHB-Teams exklusiv im Free-TV übertragen. Es geht dabei um alle Heimspiele der Frauen und Männer sowie weitere Partien im Ausland. Die Vereinbarung folgt auf eine Nachricht aus dem vergangenen Jahr, wonach ProSiebenSat.1 die Rechte an den Handball-Weltmeisterschaften zwischen 2027 und 2031 erworben hat (DWDL.de berichtete).

Die ersten Partien, die zum nun mit dem DHB geschnürten Paket gehören, werden bereits in wenigen Wochen zu sehen sein. So zeigt ProSieben Maxx am 8. März das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Handball-Frauen, die damit erstmals seit dem Gewinn der WM-Silbermedaille wieder vor eigenem Publikum auftreten. Ab 15:00 Uhr überträgt der Sender die Partie gegen Slowenien. ProSieben wiederum überträgt die beiden Länderspiele der Männer-Nationalmannschaft gegen Ägypten am 19. und 22. März.

© Seven.One Henrik Pabst

Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbunds, erklärte: "Die Senderfamilie von ProSiebenSat.1 sichert uns in den kommenden sechs Jahren eine umfangreiche, regelmäßige und reichweitenstarke Abdeckung der Länderspiele unserer Männer- und Frauen-Nationalmannschaft auf frei empfangbaren Plattformen. Dazu kommt die Integration des Handballs in weitere Formate. Dies wird unserer Sportart helfen, weitere Spielerpersönlichkeiten zu entwickeln und mehr Relevanz in jüngeren Zielgruppen zu gewinnen."

Wie groß die Strahlkraft von Handball in Deutschland ist, zeigte die gerade erst zu Ende gegangene Europameisterschaft, deren Finale zwischen Dänemark und Deutschland am vergangenen Sonntag rund 13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten erreichte. Im Dezember hatten bereits fast sechs Millionen das Finale der Handball-WM der Frauen verfolgt.