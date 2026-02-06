RTL Super hat die Free-TV-Ausstrahlung der US-Serie "Matlock" angekündigt. Ab Donnerstag, dem 12. März, ist die Neuauflage des Serienklassikers immer wöchentlich zur besten Sendezeit in Doppelfolgen beim Sender zu sehen. Zusätzlich zur lineare Ausstrahlung stehen alle 19 Episoden der ersten Staffel auf RTL+ zum Streamen bereit. Bislang ist die Serie hierzulande nur bei Sky zu sehen gewesen.

Im Mittelpunkt der Serie steht Madeline "Matty" Matlock, eine scharfsinnige Anwältin, die eigentlich längst im Ruhestand ist. Doch persönliche Umstände zwingen sie dazu, noch einmal ins Berufsleben zurückzukehren. Und zwar ausgerechnet in einer großen, renommierten Kanzlei, in der sie zwischen ambitionierten Nachwuchsjuristen und internen Machtspielen schnell unterschätzt wird. Mit unkonventionellen Methoden, jahrzehntelanger Erfahrung und messerscharfem Verstand beweist Matty jedoch, dass sie noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Die Hauptrolle übernimmt Schauspielerin Kathy Bates. Sie wurde unter anderem mit einem Oscar, mehreren Emmys sowie einem Golden Globe ausgezeichnet und ist bekannt aus Filmen und Serien wie "Misery", "Titanic", "American Horror Story" oder "About Schmidt". Für ihre Darstellungen in "Matlock" erhielt Bates viel Lob, von CBS wurde die Serie zuletzt um eine dritte Staffel verlängert.

Die eigenständige Weitererzählung spielt innerhalb der Handlung mit der Bekanntheit des Namens "Matlock", denn innerhalb der Serienwelt existiert der legendäre TV-Anwalt als bekannte Fernsehfigur. Wenn sich Matty Matlock nun vorstellt, reagieren ältere Menschen oft schmunzelnd und wissend, während jüngere Kollegen irritiert nachfragen, welche Serie denn gemeint sei. In der Originalserie hatte Andy Griffith die Hauptrolle gespielt.