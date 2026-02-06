Ab dem 9. März treten bei "The 50" auf Prime Video wieder 50 Reality-Stars gegeneinander an, um für einen ihrer Fans den Jackpot zu gewinnen. Der liegt zum Start bei 50.000 Euro, kann sich im Verlauf der Staffel aber erhöhen oder verringern. In täglichen Spielen und Challenges geht es darum, Geld im Topf zu halten, Allianzen zu schmieden und sich einen Platz im Spiel zu sichern. Nach den Arenaspielen entscheiden die Gewinnerinnen und Gewinner, wer die Show sofort verlassen muss und wer eine zweite Chance erhält.

Mit dabei sind diesmal diese 50: Martin Semmelrogge, Mario Basler, Sarah Knappik , Sam Dylan, Rafi Rachek, Raúl Richter, Claudia Obert , Kate Merlan, Tessa Bergmeier, Alessia Herren, Maurice Dziwak , Umut Tekin, Chris Töpperwien, Vanessa Brahimi, Jennifer Iglesias , Julia Römmelt, Marlisa Rudzio, Antonia Hemmer, Narumol David , C-BAS, Chiara Fröhlich, Elsa Latifaj, Franzi Temme , Gina Beckmann, Marvin Kleinen, Marc-Robin Wenz, Lukas Baltruschat , Asena Neuhoff, Fabio De Pasquale, Jeje Lopes, Jenny Graßl, Leandro Fünfsinn, Max Suhr, Marvin Manson, Ron Bielecki , Jessica Hnatyk, Jana-Maria Herz, Germain Wolf, Gitta Saxx, Daniel Köllerer , Leon Shankara, Linda Braunberger, Luca Valerio, Oliver Ginkel , Paul Aubster, Philo, Richard Cwiertnia, Tim Dolle, Maria Bell und Lukas Kuhlmann.

"The 50" ist eine Adaption des französischen Formats "Les Cinquante" und wird von EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions umgesetzt. Von einer anderen Schwester aus dem Banijay-Konzern kommt "Villa der Versuchung": Banijay Productions Germany steht hinter der Produktion, die sich im vergangenen Jahr als ein schöner Erfolg für Sat.1 entpuppte und von Woche zu Woche steigende Marktanteile verzeichnen konnte. Dass es eine zweite Staffel gibt, ist daher kaum überraschend, jetzt haben auf Thailand die Dreharbeiten begonnen. Zum Cast hält sich Sat.1 noch bedeckt, sicher ist aber, dass Verona Pooth wieder als Moderatorin durch die Staffel führt.

Sat.1-Senderchef Marc Rasmus: "'Villa der Versuchung' trifft den Nerv des Publikums - linear in Sat.1 und digital auf Joyn. Die Reality-Show hat insbesondere durch ihren neuen und einzigartigen Erzähl-Twist die Zuschauerinnen und Zuschauer von der ersten Folge an fasziniert. Auch in der neuen Staffel dürfen sich die Fans auf viele Überraschungen freuen. Und auf ein vertrautes Gesicht: Verona Pooth führt wieder auf ihre einzigartige Art durch das (paradiesische) Spiel mit der Versuchung."