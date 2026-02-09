So umstritten Gil Ofarims Teilnahme an der 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in den vergangenen Wochen auch diskutiert wurde - bei der Wahl zum Dschungelkönig ging der Musiker am Sonntagabend als eindeutiger Gewinner hervor. Bei den nun von RTL veröffentlichten Votingergebnissen zeigt sich, dass Ofarim im Finale 66,93 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Und auch im Vorfinale erreichte er bereits 58,98 Prozent. Zum Vergleich: Samira Yavuz kam auf 23,83 Prozent, Hubert Fella auf 17,19 Prozent.

Doch Ofarim war augenscheinlich längst nicht nur am Finalabend der Favorit des Publikums: Bereits ab dem ersten Voting, bei dem die Zuschauerinnen und Zuschauer über den Verbleib im Camp abstimmen durften, lag er an der Spitze - und zwar an jedem einzelnen Tag. Und mehr noch: Seit dem ersten Tag konnte Gil Ofarim konstant mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinen und lag damit weit vor seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Dschungelcamp.

Zum Auftakt der Staffel schrammte Gil Ofarim dagegen zunächst nur knapp an der ersten Prüfung vorbei: Am 23. Januar wollten ihn 23,3 Prozent in der Dschungelprüfung sehen - letztlich musste aber Ariel antreten, die 25,65 Prozent der Stimmen erreichte. An den darauffolgenden Tagen fielen die Votingergebnisse dann deutlicher aus: Bis zu 57,6 Prozent der Stimmen entfielen auf Ariel, während Gil Ofarim auch weiterhin den zweiten Platz belegte - wenn auch mit deutlichem Rückstand.

Mit Ofarims Teilnahme hatte RTL in den vergangenen beiden Wochen erkennbar polarisiert. Das belegt auch die Tatsache, dass in diesem Jahr so viele Anrufe und SMS eingingen wie seit der ersten Staffel nicht mehr, wie Sonja Zietlow und Jan Köppen in der Finalshow am Sonntagabend erklärten. Auch die TV-Quoten von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" konnten 2026 deutlich gesteigert werden (DWDL.de berichtete).