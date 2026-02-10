waipu.tv und Sony Pictures Entertainment Deutschland haben sich auf eine Content-Partnerschaft verständigt. In deren Rahmen stehen fortan die Sender Series Universe, Retro Serien und Movie Universe auf der Plattform zur Verfügung - und damit über 250 Filme sowie 30 Serien mit über 100 Staffeln. Im Zuge dessen sind die Inhalte der Kanäle zudem über die sogenannte "waiputhek" abrufbar.

"Sony Pictures steht für Qualität und Vielfalt und ist für waipu.tv ein wichtiger Content-Partner. In den kommenden Wochen erweitern wir das Angebot um weitere Inhalte und bieten damit unseren Kunden kontinuierlich neue Premium-Inhalte“, sagte Michael Marberg, Head of New-TV Partnerships bei waipu.tv.

Der Sender Series Universe setzt mit einer Mischung aus Crime-, Action- und Dramaserien auf Titel wie "Justified", "The Shield" oder "L.A.' Finest", während Retro Serien auf Klassiker wie "Dawson's Creek" und "Bezaubernde Jeannie" setzt. Movie Universe wiederum strahlt zahlreiche Filme aus der Bibliothek von Sony Pictures aus.