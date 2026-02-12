© ARD Degeto

Ausgangspunkt der Serie ist einer der bekanntesten Momente aus dem Holmes-Universum: der vermeintliche Tod Sherlock Holmes’ an den Reichenbachfällen im Kanton Bern. Während die Welt glaubt, Holmes sei in seinem finalen Duell mit Professor Moriarty ums Leben gekommen, zeigt "The Death of Sherlock Holmes", was nach dem Sturz tatsächlich geschah. Die Serie greift ein bislang nur angedeutetes Kapitel aus Doyles Werk auf: die drei rätselhaften Jahre zwischen Holmes’ vermeintlichem Tod 1891 und seiner überraschenden Rückkehr 1894.

"The Death of Sherlock Holmes" wurde nach einer Idee von André Küttel gemeinsam mit Claudia Bluemhuber und Pierre Monnard entwickelt. Die Drehbücher stammen von André Küttel und Simone Schmid. Regie führen Pierre Monnard und Claudia Bluemhuber. Silver Reel produziert die Serie in Zusammenarbeit mit SRF, Sky Schweiz und ARD Degeto Film. Spannend ist die Zusammenarbeit auch deshalb, weil sich Sky Deutschland ja eigentlich aus der eigenproduzierten Fiction zurückgezogen hat. In der Schweiz hat man sich aber offenbar noch etwas eigene Entscheidungsgewalt gewahrt, obwohl Sky Schweiz ein Tochterunternehmen von Sky Deutschland ist.

Christoph Pellander, Leiter Redaktion und Programm-Management ARD Degeto Film, sagt zur geplanten Serie: "Mit diesem Period-Crime-Drama wagen wir uns bewusst an eine erzählerische Leerstelle, die Arthur Conan Doyle und bisherige Verfilmungen für Sherlock Holmes offengelassen haben. Genau dort setzen wir an und erzählen eine Geschichte, die im Geiste dem Original treu bleibt und zugleich eine moderne und mutige Weiterentwicklung des Stoffs in Serienform darstellt. Dass wir dieses Vorhaben gemeinsam mit SRF und Sky realisieren, ist für uns ein Glücksfall: Unsere langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft hat bereits mehrfach gezeigt, dass kreative Neugier und ein gemeinsames Qualitätsverständnis die besten Voraussetzungen für außergewöhnliche Projekte sind."

Baptiste Planche, Leiter SRF Fiktion, ergänzt: "Die Schweizer Alpen gehören untrennbar zur Geschichte rund um Sherlock Holmes. Dass wir dieses geheimnisvolle Kapitel nun aus einer lokalen Perspektive erstmals filmisch beleuchten können, freut uns sehr. Mit starken kreativen Partnern und einer Erzählung, die in der Schweiz verankert ist, entsteht zeitgemässe Fiktion für unser Publikum." Und Fabian Stein, Head of Content Sky Schweiz, sagt: "Die Idee, jenen Teil von Sherlock Holmes’ Geschichte weiterzuerzählen, den Arthur Conan Doyle offenließ – und ihn in der Schweiz zu verorten –, hat uns von Beginn an fasziniert. Mit einer klaren Premium-Ausrichtung setzen wir dabei bewusst auf höchste Qualität und verbinden lokale Verankerung mit internationaler Strahlkraft."

Claudia Bluemhuber, Geschäftsführerin der Produktionsfirma Silver Reel, erklärt: "Als André Küttel und Pierre Monnard mit ‘The Death of Sherlock Holmes’ an uns herantraten, erkannten wir sofort das Potenzial dieser Idee: die legendäre Lücke in der Sherlock-Holmes-Geschichte filmisch mit Leben zu füllen. Im Writers’ Room entwickelte sich daraus eine packende Geschichte über Identitätssuche. Das Holmes-Fieber ergriff schnell auch unsere Partner. Eine Geschichte von internationalem Format in diesem einzigartigen alpinen Schweizer Setting realisieren zu dürfen, ist für Silver Reel eine ganz besondere Freude."