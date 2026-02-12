Die NFL wird in Zukunft noch sichtbarer bei "Bild" und "Sport Bild". Axel Springer hat nun mit der National Football League eine entsprechende Partnerschaft vereinbart. Die Kooperation wurde am vergangenen Wochenende im Umfeld des Super Bowl LX in Santa Clara von NFL-Commissioner Roger Goodell, Managing Director und Head of NFL International Gerrit Meier sowie NFL Germany General Manager Alexander Steinforth und Springer-CEO Mathias Döpfner sowie Claudius Senst, COO und Mitglied des Vorstandes von Axel Springer, bekräftigt.

Das genaue Wording einer Springer-Pressemitteilung zum Thema ist durchaus aufschlussreich. Darin heißt es unter anderem, dass es das gemeinsame Ziel sei, "die Begeisterung und das Interesse für die NFL in Deutschland weiter auszubauen und für Fans und Stakeholder noch erlebbarer zu machen". Das klingt nicht gerade nach einer kritischen Begleitung der Liga.

In jeden Fall soll ab sofort die NFL-Berichterstattung erweitert werden: Neben Saisonhighlights, wie dem Super Bowl oder den NFL Germany Games, liegt ein Fokus auf der wöchentlichen "Bild"-Show "Playbook", die die interessantesten Geschichten rund um die NFL und neben dem Platz aufgreifen und aufbereiten soll. Dafür erhält die Gruppe umfassende Video-Lizenzinhalte der NFL. Ein weiterer Bestandteil der Partnerschaft sind gemeinsame Marketingaktivitäten und Events, die die Reichweite beider Partner bündeln und die Welten von NFL und "Bild" miteinander verbinden sollen. Den Auftakt der Zusammenarbeit bildete das gemeinsame Touchdown Berlin Dinner im Umfeld des 2025 NFL Berlin Games.

Alexander Steinforth, NFL Germany General Manager: "Mit der ‘Bild’-Gruppe gewinnen wir einen starken Partner, um die Begeisterung und Faszination für die NFL in Deutschland weiter voranzutreiben und neue Impulse zu setzen. Gemeinsam möchten wir den Fans die Geschichten rund um die NFL noch näherbringen, neue Zielgruppen begeistern und Football in Deutschland ganzjährig erlebbar machen."

Und Carli Underberg, Stellvertretender Chefredakteur "Sport Bild"-Gruppe und Welt & Editorial Partnerships, ergänzt: "American Football wird auch in Deutschland immer präsenter und populärer. In Kooperation mit der NFL können wir mit den Highlights der Spiele diesem Sport bei ‘Bild’ wie in unserer NFL-Show ‚Playbook‘ eine noch größere Bühne bieten. Wir freuen uns sehr über diesen gemeinsamen Touchdown mit der NFL und großartige Szenen der besten NFL-Teams bei BILD und ‘Sport Bild’."