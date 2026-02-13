Sport1 hat das genaue Startdatum seiner Abenteuershow "Survivor" angekündigt. Die Adaption des bekannten internationalen Formats startet hierzulande am Montag den 23. März, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. Ähnlich wie bei "Exatlon" oder auch "MasterChef" programmiert der Sender auch diese Spielshow an allen Werktagen um 20:15 Uhr, das hat eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de bestätigt. "Survivor" läuft also montags bis freitags, aktuell setzt man hier noch auf "Exatlon - Rise of the Teams".

Bereits vor einigen Wochen hatten die Sport1-Verantwortlichen die Verpflichtung von Detlef D! Soost angekündigt, er wird ab Mitte März durch die insgesamt 40 Ausgaben von "Survivor" führen. In einem ersten kurzen Video zur Show ist zu sehen, wie der ehemalige "Popstars"-Juror die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum "Stammesrat" begrüßt. Dort entscheidet sich, welche Person aus dem Cast nominiert wird.

Erstmals hatten Sport1 und Acunmedya das "Survivor"-Comeback während der MIPCOM 2024 in Aussicht gestellt (DWDL.de berichtete). Produziert wird die Show in Zusammenarbeit mit Banijay Germany. Neben Soost hatte sich Sport1 zuletzt auch die Dienste von Daniel Aminati gesichert. Er ist aktuell im Rahmen von "Exatlon" zu sehen.

"Survivor" war in Deutschland erstmals im Jahr 2007 bei ProSieben auf Sendung, 2019 versuchte sich schließlich noch einmal Vox an einer Neuauflage der Abenteuershow. An die großen internationalen Erfolge konnte das Format in beiden Fällen aber nicht anknüpfen, sodass jeweils schon nach einer Staffel wieder Schluss war. In der Show geht es um Kandidatinnen und Kandidaten, die auf zwei Stämme verteilt auf einer Insel ausgesetzt werden. Dort müssen sie sich ohne fremde Hilfe um Nahrung, Wasser, Feuer und Unterkunft kümmern. In regelmäßigen Abständen gibt es Wettkämpfe, in denen man sich vor Nominierungen schützen kann.