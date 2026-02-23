Angesichts der Vielzahl an Angeboten erfreuen sich Streaming-Bundles schon seit geraumer Zeit wachsender Popularität. Vor diesem Hintergrund hat Vodafone jetzt ein neues Netflix-Angebot angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilte, ist das Netflix-Standard-Abo mit Werbung neuerdings für 2,99 Euro pro Monat zu haben anstelle der eigentlichen 4,99 Euro.

Voraussetzung für die Ersparnis in Höhe von rund 40 Prozent ist die direkte Buchung über Vodafone. Vom Preisvorteil können dabei alle Kundinnen und Kunden mit einem laufenden Internet-, TV- oder Mobilfunkvertrag profitieren, wobei Mobilfunkkunden das Angebot erst in einigen Tagen über die Website in Anspruch nehmen können, wie es ohne nähere Angaben von Gründen heißt. Sie haben jedoch auch jetzt schon die Möglichkeit, sich an die Hotline wenden oder einen Vodafone-Shop aufsuchen.

Ganz neu ist das Angebot indes nicht - bislang war der Streaming-Vorteil jedoch laut Vodafone nur einem Teil der Bestandskunden vorbehalten. Nun können beispielsweise auch Neukunden das Angebot direkt bei Vertragsabschluss buchen. Doch nicht nur das Standard-Angebot mit Werbung gibt es vergünstigt: Auch das Standard-Abo ohne Werbung sowie das sogenannte "Premium"-Abo ist bei direkter Buchung über Vodafone jeweils zwei Euro günstiger zu haben.

Die Mindestvertragslaufzeit für den rabattierten Netflix-Zugang beträgt in allen Fällen zwölf Monate. Zudem gilt die Ermäßigung solange ein gültiger Internet-, TV- oder Mobilfunkvertrag mit Vodafone besteht. Wenn dies nicht mehr besteht, läuft das Netflix-Abo zum regulären Preis weiter und kann nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit monatlich gekündigt werden.