Gerade erst ist die neue Staffel des "Promi-Backens" angelaufen, da stehen auch schon die nächsten Prominenten in den Startlöchern. Wie Sat.1 jetzt ankündigte, wird der Sender ab dem 8. April jeweils mittwochs um 20:15 Uhr die erste Staffel von "Promi Taste" ins Programm nehmen. In dem neuen Ableger von "The Taste" schwingen zwölf Promis an den Kochlöffel. Geplant sind sieben Folgen, die von Redseven Entertainment produziert werden.

Zum bereits im vergangenen Jahr von Sat.1 vorgestellten Cast der ersten Staffel gehören Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann, die ehemalige Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, Reality-Star und Sängerin Melody Haase, Schauspielerin Jenny Elvers, Profitänzerin Kathrin Menzinger, Sport-Kommentator Elmar Paulke, Schauspieler Andreas Hoppe, der frühere "Tagesschau"-Sprecher Jan Hofer, Comedian Simon Pearce, Video-Creator Paul Cooks, Moderator und Sänger Ben Blümel sowie Schauspieler und Moderator Jochen Schropp.

Beurteilt werden ihre Kochkünste von den Juroren Tim Raue, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Alex Kumptner, die Moderation der Show übernimmt - wie auch beim Original - Angelina Kirsch. Gekocht wird um einen Pokal sowie 10.000 Euro für den guten Zweck.

Ganz neu ist die Idee, Prominente bei "The Taste" gegeneinander antreten zu lassen, unterdessen nicht: Schon im Jahr 2017 hatte Sat.1 zwei Folgen eines Spin-Offs ausgestrahlt - allerdings noch unter dem Titel "The Taste - Promis am Löffel". Die Sendung setzte damals allerdings auf ein etwas anderes Konzept als diesmal und lief mit durchwachsenen Quoten am Sonntagabend.