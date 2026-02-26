Der US-Medienkonzern Paramount Skydance hat seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025 veröffentlicht. Demnach stieg der Umsatz um rund 2 Prozent auf 8,15 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig zeigen die Zahlen gewaltige Unterschiede in der Entwicklung der verschiedenen Bereiche. Das klassische TV-Geschäft etwa schrumpfte um 5 Prozent auf einen Umsatz in Höhe von 4,71 Milliarden, alleine die TV-Werbeeinnahmen gingen um 10 Prozent zurück. Und auch der Umsatz von Pluto TV ging um satte 16 Prozent zurück. Im Film-Segment konnte man im Gegensatz dazu allerdings um 16 Prozent zulegen.

Und auch der Bereich Direct-to-Consumer entwickelt sich weiterhin sehr gut, hier stieg der Umsatz um 10 Prozent auf mittlerweile 2,21 Milliarden. Motor dieses Wachstum war Paramount+, das zuletzt auf 78,9 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten weltweit kam. Und doch lag der operative Verlust von Paramount im vierten Quartal bei 339 Millionen Dollar, unterm Strich stand sogar ein Gesamtminus von etwa 600 Millionen Dollar. Das war jeweils deutlich mehr als im Vorjahresquartal.

Die Zahlen waren auch deshalb mit Spannung erwartet worden, weil Paramount Skydance aktuell bekanntlich einige Hebel in Bewegung setzt, um Warner Bros. Discovery (WBD) zu übernehmen. Dort hatte man sich ja eigentlich schon mit Netflix auf eine Übernahme des Studio- und Streaminggeschäfts geeinigt und Paramount mit einem Angebot für den Gesamtkonzern abblitzen lassen. Nachdem Paramount seine Offerte zuletzt abermals nachgebessert hatte, ließ WBD durchblicken, dass das zu einem dem Netflix-Deal überlegenen Angebot führen könnte. Die Gespräche gehen nun weiter.

Paramount hatte sein Angebot in mehreren Punkten nachgebessert, noch gibt es aber keine finale Entscheidung. Überhaupt hat vermutlich Netflix das letzte Wort in der Übernahmeschlacht. Sollte WBD tatsächlich feststellen, dass Paramount das mittlerweile bessere Angebot gemacht hat als Netflix, hat der Streamingdienst noch einmal vier Tage Zeit, um die eigene Offerte nachzubessern. Ob das geschieht, ist aktuell völlig unklar.

Bei Paramount wollte man sich bei der Vorlage der neuesten Geschäftszahlen jedenfalls nicht zu den jüngsten Verhandlungen äußern. In einem Schreiben an die Aktionärinnen und Aktionäre bezeichnete das Unternehmen Warner Bros. Discovery jedoch als einen "Beschleuniger" für die langfristigen Pläne von Paramount.