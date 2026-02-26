Als Streamingdienst ist Pantaflix längst verschwunden, 2024 wurde auch das Unternehmen umbenannt - und agiert seither als PAL Next am Markt. Nun steht mal wieder eine Veränderung an: Wie am Donnerstag bekannt wurde, wird PAL Next sein Geschäftsmodell verändern. Das hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden.

Während sich die Gesellschaft bislang auf Beteiligungen im Filmgeschäft konzentrierte, soll der Beteiligungsfokus künftig auch auf andere Branchen erweitert werden. Damit trage man "den strukturellen Besonderheiten des projektbezogenen Entertainment-Geschäfts Rechnung, das durch zeitlich schwankende Ergebnisbeiträge geprägt ist", teilte PAL Next mit.

Auf welche Sektoren, Unternehmen oder Geschäftsmodelle sich PAL Next in Zukunft fokussieren will, steht noch nicht fest. Die konkrete Fokussierung befinde sich derzeit in der Evaluierungsphase, hieß es. Aktuell würden "potenzielle Zielsektoren" analysiert und "strategische Handlungsoptionen" geprüft.