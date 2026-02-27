Für ZDFneo entsteht aktuell eine neue Instant-Fiction, die der Sender als "radikale Comedyserie über Männlichkeit, Angst und Ehrlichkeit im Jahr 2026" bezeichnet. Die Dreharbeiten für "Ballz" - so der Arbeitstitel des sogenannten "Neoriginals" - laufen noch bis zum 11. März in Berlin. Benjamin Teske führt dabei Regie nach den Drehbüchern von Thandi Sebe und Toby Arsalan. Die Produktion übernimmt Ziegler Film, als Produzentinnen fungieren Tara Biere und Tanja Ziegler.

Im Mittelpunkt von "Ballz" steht der von Schauspieler Maximilian Mundt ("How to Sell Drugs") verkörperte Fitnesstrainer Julian, der eigentlich kurz davor steht, alles richtig zu machen: neue Fitness‑Firma, feste Beziehung, Heiratsantrag vorbereitet. Doch dann reißt ihm die Diagnose Hodenkrebst den Boden unter den Füßen weg. Aus Angst, seine Freundin Noemi (Naomi Simmonds) zu verlieren, verschweigt Julian die Wahrheit - und verstrickt sich immer tiefer in absurde Ausreden, groteske Lügen und peinliche Situationen. Die bevorstehende Operation, bei der ein Hoden entfernt werden muss, wird für Julian zur existenziellen Bedrohung seines Selbstbilds, weil er fürchtet, danach kein "richtiger Mann" mehr zu sein.

In weiteren Rollen sind unter anderem Mohamed Khamis, Tülin Sezgin, Hyun Wanner, Margarita Broich, Matthias Brenner, Gisa Flake, Alexander Czerwinski, Jonathan Kempf und als Gäste Nico Stank und Wilson Gonzalez Ochsenknecht in der Serie zu sehen. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Unter dem Begriff der "Instant Fiction" versteht das ZDF eine Produktionsweise, die erstmals während der Corona-Pandemie erprobt wurde. Dabei entstehen kurze und fiktionale Serien, meist fürs Streaming, die innerhalb kurzer Zeit vom Konzept zur Produktion bis hin zur Ausstrahlung umgesetzt werden. Inhaltlich sollen sie vor allem aktuelle Themen und Debatten aufgreifen.