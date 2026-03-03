Bekannt wurde er auf TikTok, wo er mit Videos über deutsche Sprache, migrantische Lebenswelten und seine Mutter von sich reden machte. Mittlerweile gehört Tahsim Durgun zu den größten Namen, die die deutsche Creator-Szene zu bieten hat. Der 30-jährige hat diverse Preise abgeräumt, darunter die Publikumspreise von Grimme Online Award und Blauem Panther. Bei Funk präsentiert er sein eigenes Interview-Format. Und im vergangenen Jahr veröffentlichte er unter dem Titel "Mama, bitte lern Deutsch" sein erstes Buch - und auch das war ein großer Erfolg.

Das biografische Buch stand zwölf Wochen lang auf Platz eins der "Spiegel"-Bestsellerliste und ist dort mittlerweile seit 51 Wochen unter den Top 10. Nun wird das Buch von Constantin Film verfilmt, das hat die Produktionsfirma jetzt angekündigt. Regie führt Hüseyin Tabak, der auch "Strafe" nach Ferdinand von Schirach, "Oscars Kleid" und "4 Blocks Zero" inszenierte. Das Drehbuch stammt von Jan Berger in Zusammenarbeit mit Tahsim Durgun. Produzentin ist Nurhan Sekerci-Porst.

Mit der Verfilmung bringe man eine "zutiefst persönliche Familiengeschichte auf die Leinwand, die für viele Menschen in Deutschland eine gemeinsame Erfahrung spiegelt - und weit darüber hinaus berührt", heißt es von Constantin Film. Tahsim Durgun selbst sagt: "Ich fühle mich mehr als geehrt, dass mein erstes Buch von Constantin Film verfilmt wird. Mit Nurhan Sekerci-Porst, Hüseyin Tabak und Jan Berger sind genau die richtigen Menschen für diesen Stoff an Bord. Dass diese Geschichte jetzt ihren Weg ins deutsche Kino findet, hätte ich mir nie träumen lassen."

Produzentin Nurhan Sekerci-Porst: "Wir leben in einer Zeit, in der Fragen von Zugehörigkeit, Identität, Zusammenhalt und Heimat viele Menschen bewegen. Für mich steht 'Mama, bitte lern Deutsch' exemplarisch für Geschichten, die unsere Gegenwart spiegeln und uns als Gesellschaft miteinander ins Gespräch bringen. Genau deshalb gehört dieser Film ins Kino." Die Dreharbeiten zum Film sollen noch in diesem Jahr stattfinden, die genaue Besetzung will Constantin Film zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.