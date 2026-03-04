© Raab Entertainment

In dem neuen Produktionslabel werden die Bereiche KI-Video, KI-Audio, Grafik und Content-Entwicklung gebündelt. Das Angebot richtet sich nach Angaben der Produktionsfirma an Marken, Publisher und Agenturen, "die moderne Inhalte schnell, effizient und visuell stark produzieren möchten". Kundinnen und Kunden würden aus den Bereichen Werbung, TV, Branded Entertainment, Social Campaigning und Audio kommen, heißt es.

Daniel Rosemann, Geschäftsführender Gesellschafter von Raab Entertainment, spricht von einem wichtigen Schritt im Ausbau des Unternehmens. "Ich freue mich sehr, solch kreative Köpfe bei uns zu haben. Wir haben uns viele Monate mit dem Aufbau der Fähigkeiten und der Infrastruktur von Künstlicher Intelligenz in unserem Haus beschäftigt und können nun aus dem Vollen schöpfen. Erste Kunden haben bereits Ergebnisse gesehen. Wir sind mit unserem Team von RE*CREATE Studio ready to go. Kreativ, schnell, effizient und unkompliziert. Ich kann Sender, Streamer, Publisher sowie Werbekunden nur einladen, uns auszuprobieren!"

Re*Create Studio ist die zweite Expansion von Raab Entertainment innerhalb kürzester Zeit. Darüber hinaus hatte das Unternehmen zuletzt auch die Gründung der neuen Podcast-Einheit Re*Play angekündigt. Die neue KI-Unit befindet sich derweil in guter Gesellschaft: Zuletzt gründeten beispielsweise auch schon Yoko Higuchi-Zitzmann, Florida Entertainment oder auch Beta Film in verschiedenen Konstellationen KI-Produktionsfirmen.