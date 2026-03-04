Weil Stefan Raab mit seiner wöchentlichen Show aus der Schusslinie genommen wurde und inzwischen am späten Donnerstagabend sendet, hat RTL auf dem Sendeplatz am Mittwochabend zuletzt "Stern TV"-Reportagen über Familie Ritter gezeigt. Von dieser Woche an setzt der Privatsender nun vorerst auf neue Folgen von "Mario Barth deckt auf!", ehe ab April wieder Reportagen zu sehen sein werden.

Konkret startet am 1. April um 20:15 Uhr die neue "Inside"-Reihe, die sich augenscheinlich an den erfolgreichen "besseresser"-Reportagen des ZDF orientiert. Ralf Herrmann, Stefan Uhl und Carolin von der Groeben widmen sich darin bekannten bekannten Marken und zeigt deren "verborgene Seiten", wie es heißt. Den Auftakt macht "Inside Ferrero - Die Geheimnisse von Nutella, Kinder Schokolade & Co.", ehe in den darauffolgenden Wochen "Inside Ikea - Die Geheimnisse des Möbelgiganten", "Inside AIDA - Die Geheimnisse des Kreuzfahrtgiganten" und "Inside OBI - Die Geheimnisse des Baumarktgiganten" folgen. Jeweils im Anschluss wird ab 22:15 Uhr wie immer "Stern TV" mit Steffen Hallaschka ausgestrahlt.

© RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich

Ebenfalls frisch angekündigt hat RTL ein "Bauer sucht Frau"-Special. Am Karfreitag, den 3. April zeigt der Sender um 19:05 Uhr die Dokusoap "Bauer sucht Frau - Gerald & Anna: Goodbye Namibia" über den Neustart des Liebespaares, das von Namibia nach Polen auswandert. Um 20:15 Uhr folgt schließlich "Let's Dance - Volle Punktzahl! Die 30 spektakulärsten Tänze". Feiertagsbedingt zeigt RTL an diesem Abend keine Live-Ausgabe seiner Tanzshow, sondern ein Rückblicks-Special.