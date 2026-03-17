Zwei Monate nach dem Deutschland-Start von HBO Max ist der Streamingdienst HBO Max ab sofort auch als App bei Sky Stream und Sky Q verfügbar. Damit setzen Sky und Warner Bros. Discovery ihre Zusammenarbeit fort - wenn auch in anders gelagerter Form als in den vergangenen Jahren, als viele HBO-Serien ihre Deutschland-Premiere zunächst bei Sky gefeiert hatten. Ausgewählte HBO-Inhalte sind aber auch weiterhin Teil des Sky-Abos.

"Sky steht für erstklassige Unterhaltung an einem Ort. Mit HBO Max erweitern wir unser umfangreiches App-Angebot", sagte Evelyn Rothblum, Chief Transformation Officer bei Sky Deutschland. Ein spezielles Bundle-Angebot ist dagegen nicht vorgesehen: Um über Sky auf HBO Max zugreifen zu können, ist ein separates Abo nötig. Mit anderen Wettbewerbern wie RTL+ und waipu.tv hatte sich Warner Bros. Discovery dagegen zuletzt auf spezielle Bundles geeinigt.

Klarheit besteht derweil mit Blick auf die von WBD betriebenen Pay-TV-Kanäle Warner TV Film, Warner TV Serie, Warner TV Comedy, Cartoon Network und Cartoonito. Sie sollen auch in Zukunft Teil des Sky-Portfolios sein.