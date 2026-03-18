Am Spiel "Hitster" war in den letzten Jahren auf Spieleabenden kaum noch ein Vorbeikommen. Schon vor einigen Monaten kündigte RTL daher eine TV-Umsetzung an, für die man nun auch einen Sendetermin gefunden hat. Dabei entschied man sich etwas überraschend für einen Vorabend-Sendeplatz: Ab dem 12. April läuft "Hitster - Die Gameshow der größten Hits" bei RTL sonntags um 19:05 Uhr, bei RTL+ werden die Folgen eine Woche vorab veröffentlicht. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen.

Elton begrüßt als Moderator der Sendung dabei prominente Zweierteams, die um 10.000 Euro für den guten Zweck spielen. Das Grundkonzept ist dabei mit dem des bekannten Partyspiels identisch: Es gilt darum, abgespielte Songs auf einer Zeitleiste richtig einzusortieren. Je weiter das Spiel fortschreitet und die Zeitleiste sich füllt, desto schwieriger wird es.

Elton sagt: "Was ich an 'Hitster' so liebe: Man muss hier eigentlich nichts wissen. Nicht, wie die Songs heißen. Nicht, wer sie gesungen hat. Und es muss auch niemand mit Nerd-Wissen glänzen – wer in der zweiten Strophe im dritten Takt auf die Triangel gehauen hat. Alles Wurst. Man muss sich nur an sein eigenes Leben erinnern. Und genau deshalb werden wir hier großartige Geschichten hören. Denn kaum etwas weckt Erinnerungen so zuverlässig wie Musik."

Angereichert wird die Show durch Auftritte nationaler und internationaler Musikstars im Studio, RTL nennt als Beispiele Nik Kershaw, Maggie Reilly, Max Giesinger, Fun Factory, Right Said Fred und Carol Decker (T’Pau). Als Kandidatinnen und Kandidaten sind unter anderem Angelo und Gabriel Kelly, Ingolf Lück, Evelyn Burdecki, Andrea Kiewel, Jeanette Biedermann, Hans Sigl, Luca Hänni, Yvonne Catterfeld, Ben Zucker sowie das "Let’s Dance"-Duo Joachim Llambi und Daniel Hartwich angekündigt.

Produziert wird die Show von UFA Show & Factual. Die kreative Entwicklung verantworten Fremantle Netherlands und NewBe gemeinsam mit der Jumbo Group. Fremantle hält die internationalen Produktions- und Vertriebsrechte.