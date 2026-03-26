ProSieben ist dabei, mehrere seiner bislang am Samstagabend auf den Sonntag zu verlegen. Nachdem der Sender auf diesem Sendeplatz jüngst bereits die finale Staffel vom "Duell um die Welt" zeigte und auch "Schlag den Star" zeitweise dort zu sehen war, folgt ab Ende April auch "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)".

Wie ProSieben mitteilte, ist die dritte Staffel der Quizshow mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ab dem 19. April jeweils sonntags um 20:15 Uhr zu sehen. Die von Florida Entertainment produzierte Sendung löst damit "Wer stiehlt mir die Show?" ab, das schon seit einigen Jahren erfolgreich am Sonntagabend ausgestrahlt wird - auch wenn die Quoten zuletzt rückläufig waren.

Beim "sehr guten Quiz" setzt ProSieben indes auch weiterhin auf das bewährte Konzept - an welcher Stelle im Land Joko und Klaas mit der Show auftauchen, bleibt wie immer bis zur Ausstrahlung ein Geheimnis. Vor Ort treten schließlich drei Personen in insgesamt 25 Quizrunden an. Wer richtig antwortet, bringt die ganze Gruppe eine Stufe weiter. Wer falsch antwortet, fliegt raus und wird durch die nächste Kandidatin oder den nächsten Kandidaten ersetzt. Antwortet keiner, müssen alle drei die Show verlassen. Der Clou: Nur wer die 25. Quizfrage am Ende korrekt beantwortet, gewinnt 100.000 Euro.

Im vergangenen Jahr hatte ProSieben zwei Staffeln von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ausgestrahlt und damit Marktanteile von bis zu 15,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. Die erste Staffel brachte es im Frühjahr im Schnitt auf rund 13 Prozent, die zweite im Herbst noch auf rund zwölf Prozent.