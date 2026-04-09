"Aktenzeichen XY" ist am Mittwoch mal wieder die erfolgreichste Sendung im deutschen TV gewesen, rund viereinhalb Millionen Menschen waren mit dabei (DWDL.de berichtete). Viele von ihnen dürften sich zu Beginn der Sendung jedoch über eine Panne gewundert haben, die es so nicht häufig zu sehen gibt. Im Anschluss an die Vorabendreihe "Besseresser" liefen zunächst Programmtrailer, ehe plötzlich ein Alpenpanorama von 3sat zu sehen war. Kurz darauf tauchte plötzlich Julia-Niharika Sen auf - sie moderierte da gerade im Rahmen der "Tagesschau" das Wetter an.

Als die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF wenige Sekunden der Wettervorhersage der "Tagesschau" gesehen hatten, wurde eine Störtafel eingeblendet. Nach rund einer Minute begann dann "Aktenzeichen XY" - darauf hatten zu diesem Zeitpunkt vermutlich die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer gewartet. Moderator Rudi Cerne ging in der Sendung dann aber nicht weiter auf die Störung ein. Online hat das ZDF die Sendung ohne die vorherige Störung hochgeladen.

© Screenshot ZDF Ein ungewohntes Bild: "Tagesschau"-Sprecherin Julia-Niharika Sen im Programm des ZDF (zu erkennen am ZDF-Logo in der Ecke oben links).

Gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" hat sich das ZDF mittlerweile zur Panne geäußert und spricht von einer "kurzen Bildstörung". Demnach wurde um 20:15 Uhr "versehentlich für wenige Sekunden erst das Livesignal des 3sat-’Alpenpanoramas’ und dann des Wetterberichts der zeitgleich in 3sat laufenden ‘Tagesschau’ aufgeschaltet." Als Grund für die kuriose Panne nennt das ZDF einen "Koordinationsfehler in der Sendeabwicklung des ZDF".

Es kommt immer mal wieder vor, dass das Live-Signal eines Senders plötzlich bei einem anderen Kanal zu sehen ist. Als die "Bild" vor wenigen Wochen eine Pressekonferenz von Bundeskanzler Friedrich Merz übertragen wollte, sendete man eine Minute lang plötzlich das DMAX-Programm. Bei Axel Springer sprach man damals von "menschlichem Versagen" (DWDL.de berichtete).