Die israelischen Yes Studios haben zwei neue Verkäufe ihrer Formate nach Deutschland verkündet. Die Produktionsfirma Hager Moss Film, die zur Constantin Film-Gruppe gehört, hat sich die Format-Rechte an der Romantic-Comedy "Bloody Murray" gesichert. Im Mittelpunkt der Serie stehen die Beziehung zwischen den besten Freundinnen und Mitbewohnerinnen Murray und Dana sowie ihre alltäglichen Herausforderungen als alleinstehende Frauen in den Dreißigern. Dana ist Gynäkologin, Murray hingegen Filmdozentin mit Schwerpunkt auf romantischen Komödien, die sich manchmal von ihrer Arbeit inspirieren lässt.

"Bloody Murray" wurde von Stav Idisis kreiert und geschrieben und 2022 bei der Series Mania als beste Comedyserie ausgezeichnet. Der israelische Sender Yes TV strahlte kürzlich bereits die zweite Staffel aus, eine lokale Adaption gibt es auch bereits in Georgien. Arte hatte die erste Staffel 2024 zwischenzeitlich auch in Deutschland unter dem Titel "Dana & Murray" zum Streamen bereitgestellt, aktuell steht sie nicht mehr online.

Neben Hager Moss hat auch die zur Banijay-Gruppe gehörende MadeFor Film im Katalog von Yes Studios zugeschlagen und die Adaptionsrechte an der Serie "Who Died?" gesichert - ebenfalls aus dem Bereich der romantischen Comedy-Serien. Sie spielt an einem für dieses Genre unwahrscheinlichen Ort: In der Onkologie. Inspiriert ist sie vom wahren Leben des Comedians und Autors Eyal Eltawil, der die Serie gemeinsam mit Sarel Piterman und Yogev Yefet auch geschrieben hat.

Eran ist ein frisch diagnostizierter, niedergeschlagener alleinstehender Mann, während Michal eine langjährige Krebsüberlebende ist und das Leben in vollen Zügen genießt. Nachdem sie sich auf einer Krebsstation kennengelernt haben, gibt ihre einzigartige Verbindung den Anstoß für die ersten Schritte auf einer Reise, die die gesamte Bandbreite der Gefühle durchläuft – von großen Höhen bis hin zu beängstigenden Tiefen. Vor allem aber ist es eine Reise voller Liebe und Optimismus.

Unterdessen hat Yes Studios auch noch das Comedy-Drama "Significant Other" nach Frankreich verkauft, wo Babylone Hills Productions an einer Adaption arbeitet. Yes-Studios-Geschäftsführerin Sharon Levi sagt: "Yes Studios verfügt über ein wachsendes Portfolio an brillanten, selbst entwickelten Komödien, und ich freue mich sehr, dass diese bei internationalen Produzenten und Sendern zunehmend Anklang finden. Jeder dieser drei Titel ist natürlich witzig, aber es sind die facettenreichen Charaktere, die universellen Situationen, in denen sie sich befinden und das große Herz, das jeder Serie innewohnt, die Aufmerksamkeit erregen und zeigen, dass sie reif für eine Adaption sind."