Die Deutsche Welle hat jeweils eine zweite Staffel der Formate "Step by Step", "Open Up" und "It’s My Secret" angekündigt. Sie alle stammen aus dem Universum der Talkshow "JaafarTalk" und werden wie diese Sendung von Jaafar Abdul Karim präsentiert. "Die neuen Staffeln, die im Mai 2026 starten, stehen für Innovation und Dialog in Zeiten von Polarisierung und Spaltung", heißt es vom deutschen Auslandssender.

Erreichte "JaafarTalk" im vergangenen Jahr über verschiedene Social-Media-Plattformen bereits mehr als 7,5 Millionen Follower, so sind es jetzt schon über 9 Millionen. Mit den drei genannten Formaten richtet man sich explizit an junge Zuschauerinnen und Zuschauer. So kam die erste Staffel von "Step by Step" auf mehr als 66 Millionen Abrufe. Das spielbasierte Format bringt erneut 36 junge Frauen und Männer zusammen, in zwei Teams setzen sich sich mit sozialen Themen auseinander. Mit jedem Schritt kommen sie der Suche nach Lösungen und Gemeinsamkeiten näher. Bei der zweiten Staffel will man das Format auf noch mehr Länder aus dem gesamten arabischsprachigen Raum ausweiten.

"Open Up" soll sich weiterhin auf persönliche und emotionale Gespräche über zwischenmenschliche Beziehungen konzentrieren, insgesamt sind sechs Folgen geplant. Es kommen "Familienmitglieder, Freunde und Paare mit unterschiedlichen Ansichten und Wertvorstellungen in einem sicheren und respektvollen Rahmen zusammen", heißt es vom Sender. "It’s My Secret" kehrt mit fünf neuen Folgen zurück: Das Format stellt weiterhin einen anonymen Raum für den Austausch von Geschichten bereit. Die Teilnehmer erhalten eine Maske, um ihre Identität zu schützen, während sie über persönliche Erlebnisse sprechen. Am Ende entscheiden sie, ob sie die Maske abnehmen und ihre Identität preisgeben wollen.

DW-Intendantin Barbara Massing sagt: "JaafarTalk zeigt, wie innovative Formate und echte Multiperspektivität komplexe Themen auf eine Weise erschließen können, die bei jüngeren Zielgruppen Anklang findet. Durch die Kombination von dialogorientiertem Storytelling mit frischen, interaktiven und spielerischen Ansätzen erreicht das Format nicht nur neue Zielgruppen, sondern erweitert auch den Raum für Verständnis und Austausch zwischen den Generationen."

Und Nadja Scholz, Managing Director Programming bei der DW: "Unsere Programmstrategie basiert darauf, Themen anzusprechen, die für unsere Zielgruppe gesellschaftlich relevant sind, und die Menschen dort abzuholen, wo diese Gespräche am wichtigsten sind – nämlich in ihrer eigenen regionalen Realität. Durch lokale Perspektiven und Erfahrungen gelingt es JaafarTalk, mehr junge Menschen zu erreichen und sie dazu zu ermutigen, miteinander zu sprechen, sich über Unterschiede hinweg auszutauschen und gemeinsam auf ein gemeinsames Verständnis und gemeinsame Lösungen hinzuarbeiten."