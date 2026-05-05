Die Sektion Unterhaltung der Produktionsallianz hat am Dienstagnachmittag die Nominierungen für den Deutschen Entertainment Award 2026 bekannt gegeben. Er wird in diesem Jahr zum fünften Mal verliehen und wurde ins Leben gerufen, um herausragende Produktionen aus dem bei Preisverleihungen im Vergleich zur Fiction manchmal etwas unterrepräsentierten Unterhaltungs-Segment zu ehren.

Um die Auszeichnung in der Kategorie Best Development konkurrieren dabei diesmal gleich drei Sendungen, die im ZDF zu sehen waren mit einem bei Vox ausgestrahlten Format. Im Einzelnen sind das "Doc Caros Körperkenner" (RedSeven Entertainment für Vox), der von Content Laden fürs ZDF produzierte "Song Trip" sowie zwei Produktionen von Prime Productions: Zum Einen das von Valerie Niehaus präsentierte "heute show Extra: Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk", zum Anderen "Till Tonight" mit Till Reiners (beide ZDF).

In einer eigenen Kategorie wird beim Deutschen Entertainment Award zudem die Adaptionsleistung internationaler Formate für den deutschen Markt ausgezeichnet. Hier geht die von Tresor TV für RTL produzierte Quizshow "Schlauer als alle. Schlägst du Deutschland?" gegen die von Banijay Productions Germany für Prime Video produzierte Reality-Competition "The Summit - Der steile Weg zur Million" und die ITV Studios-Umsetzung von "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" (ARD) ins Rennen.

Neu geschaffen wurde in diesem Jahr eine eigene Kategorie für Short-Form-Formate. Nominiert sind hier "#Spicker", das Bilderfest für den Tiktok-Kanal der ZDF-Marke "Terra X" produziert, "Der Biograph" (Hyperbole für ZDFinfo) sowie "Smypathisch - die Show" (btf für ZDF/funk). Neben diesen drei Kategorien gibt es auch wieder den VFF Best Talent Award für den Nachwuchs - diesmal sogar zweigeteilt in Redaktion und Produktion. Beide Auszeichnungen sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert, die von der VFF Verwertungsgesellschaft der Film und Fernsehproduzenten gestiftet werden. Darüber hinaus gibt's wieder den Entertainment-Sonderpreis der Film- und Medienstiftung NRW.

Über die Vergabe der Preise entscheidet in diesem Jahr das 10-köpfige Gremium unter Vorsitz von Rolf Hellgardt (Prime Productions). Weitere Mitglieder sind Ute Biernat (Media Consultant), Carina Hlusiak (Content Laden), Axel Kühn (Tresor TV), Mark Land (Fandango Film), Miriam Litschel (Brot & Butter Entertainment), Bianca Mielach (Raab Entertainment), Dr. Philipp Pröttel (Kimmig Entertainment), Anne Pscheidt (Janus Productions) sowie Caroline Russwurm (Constantin Entertainment). Die Preisverleihung findet am 18. Juni in Köln statt.