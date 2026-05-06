Neuer Job für Marcus Ammon: Nach seinem Abschied von Bavaria Fiction heuert der Produzent bei Construction Filmproduktion an, der Produktionsfirma von Veronica Ferres. Ammon wird Geschäftsführer und als solcher die inhaltliche Ausrichtung des Unternehmens leiten. Und noch mehr: Ralf Berchtold, bisher CFO bei der Construction Filmproduktion, wurde ebenfalls in die Geschäftsführung berufen und verantwortet neben seiner Produzententätigkeit die Bereiche Finanzen und Legal.

Veronica Ferres, die das Unternehmen bislang alleine geleitet hatte, baut die Geschäftsführung damit deutlich aus. Sie sei sehr glücklich mit der Dreierspitze, so Ferres in einer Pressemitteilung. Damit stelle man Construction modern und zukunftsorientiert auf. "Ralf begleitet mich seit der Gründung und überzeugt mich jeden Tag aufs Neue mit seiner Expertise und seinem wunderbaren Teamgeist. Marcus schätze ich schon lange und ich bewundere seine berufliche Laufbahn sehr. Mit ihm haben wir nun einen sehr erfahrenen Sparringspartner an der Seite, der mit fundiertem Fachwissen und seinem hohen Ansehen in der Branche die Construction Filmproduktion bereichern wird."

Marcus Ammon sagt zu seinem neuen Job: "Seit vielen Jahren verfolge ich mit größter Hochachtung die erfolgreiche Produzententätigkeit von Veronica, die neben dem Schauspiel wesentlicher Bestandteil ihres künstlerischen Wirkens wurde, national wie international. Die Entwicklung der Construction Filmproduktion nun eng an der Seite von Veronica und Ralf inhaltlich und strategisch mitgestalten zu dürfen, erfüllt mich mit großer Freude, aber auch mit dem notwendigen Respekt vor dieser spannenden Aufgabe."

Und Ralf Berchtold ergänzt: "Da ich Veronica, das Unternehmen und seine Menschen seit der Gründung kenne, ist es mir eine besondere Freude, diesen Weg als Geschäftsführer weiterzugehen – mit Respekt vor dem Erreichten und Leidenschaft für das, was vor uns liegt. Besonders freut es mich natürlich, diese Aufgabe an der Seite von Veronica und Marcus angehen zu können, die ich beide sehr schätze, und die einen unglaublichen Erfahrungsschatz mitbringen."