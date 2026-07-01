RTLzwei hat die Rückkehr des Formats "Bella Italia - Camping auf Deutsch" in Aussicht gestellt. Die neue Staffel ist demnach ab dem 22. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr beim Sender zu sehen. Damit setzt RTLzwei auch bei den frischen Folgen auf einen neuen Sendeplatz: Bislang ist "Bella Italia" stets am Montagabend in der Primetime zu sehen gewesen, hier laufen aktuell "Die Geissens"-Wiederholungen.

Ganz neu ist der Sendeplatz am Mittwochabend für "Bella Italia" freilich nicht, schon aktuell sind Wiederholungen des Camping-Formats an diesem Tag zu sehen. Gegen die Fußball-WM im Gegenprogramm lief es für die zwei bislang wiederholten Ausgaben ziemlich mäßig. Wenn "Bella Italia" am 22. Juli zurückkehrt, wird das Turnier allerdings schon beendet sein - und mit ihm der Ausnahmezustand im deutschen TV.

"Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet einmal mehr deutsche Camper auf dem Marina di Venezia und zeigt die kleinen und großen Geschichten, die das Leben zwischen Wohnwagen, Vorzelt und Adriastrand schreibt. Mit dabei sind erneut Nicole und Sascha Fingerhuth aus Bonn, die gemeinsam mit ihrer Camping-Clique nach Senderangaben "für jede Menge Unterhaltung sorgen". Auch Sascha und Dennis verbringen ihren Sommer wieder auf dem Marina di Venezia und stellen sich mit ihren Ideen und Projekten neuen Herausforderungen. Erstmals zu sehen ist Familie Nawrot aus München: Während Camping-Fan Roman bereits Erfahrung mitbringt, betritt Ehemann Daniel gemeinsam mit den Adoptivzwillingen Melodie und Romeo Camping-Neuland.

Das stets im Sommer ausgestrahlte "Bella Italia - Camping auf Deutsch" hat zuletzt - wie viele andere TV-Formate - massiv an Reichweite verloren. Die letzte Staffel im vergangenen Jahr kam durchschnittlich auf fast eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lag bei 4,8 Prozent. Damit war das Format noch immer ein solider Erfolg für den Sender. Durch die endgültige Gewichtung der TV-Quoten veränderten sich die Reichweiten und Marktanteile am Ende fast nie sehr wesentlich. Produziert wird das Format von Storyhouse.