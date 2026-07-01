Die Handball-Bundesliga wird langfristig bei Dyn zu sehen sein. Wie am Mittwoch bekannt wurde, haben sich die Liga und der Sport-Streamingdienst auf eine Verlängerung ihrer Medienpartnerschaft bis 2032 verständigt. Das ist ein erstaunlich früher Zeitpunkt, schließlich lief die ursprüngliche Vereinbarung noch bis einschließlich der Spielzeit 2028/29. Nun herrscht also für beide Seiten frühzeitig Planungssicherheit. Der Deal umfasst neben der Bundesliga auch die 2. Handball-Bundesliga sowie den DHB-Pokal inklusive des Lidl Final4 und des Rexel Super Cups.

"Unsere Partnerschaft mit Dyn ist seit Beginn ein großer Erfolg für den deutschen Profihandball", sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga. "In den ersten drei Jahren unserer verlässlichen und sehr gut funktionierenden Partnerschaft ist es uns gelungen, die mediale Präsenz unserer Profiligen deutlich nach oben zu fahren. Seit Beginn der Zusammenarbeit erzielen wir kontinuierlich steigende Zuschauerzahlen und gewinnen immer mehr Menschen für den Handball. Mit unserer Entscheidung der vorzeitigen Verlängerung unterstreichen wir unsere Überzeugung und auch unsere Erwartung, die bis dato sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Dyn fortzusetzen und kontinuierlich weiterzuentwickeln."

© S Nation Media Andreas Heyden

Nach Angaben von Dyn sei die durchschnittliche Reichweite pro Bundesliga-Spiel in der kürzlich beendeten Spielzeit um 20 Prozent gegenüber der Vorsaison gestiegen. Neben der Handball-Bundesliga der Männer zeigt der Streamingdienst auch zahlreiche weitere Handball-Wettbewerbe, darunter die Bundesliga der Frauen und die EHF Champions League. Darüber hinaus hat sich Dyn auch die diesjährige Frauen-Europameisterschaft und die Weltmeisterschaften der Frauen und Männer bis 2031 gesichert.