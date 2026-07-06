Nach der Übernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland wird natürlich auch die Kommunikationsabteilung zusammengeführt, dementsprechend stellte sich auch hier die Frage, in welche Hände künftig deren Führung gelegt wird. Nun wurde künftige Aufstellung bekannt gegeben: Eva Messerschmidt, die seit März 2023 die Kommunikation von RTL Deutschland verantwortet, steht auch nach der Fusion als Executive Vice President an der Spitze. Lisa Steiner, die seit Juni 2024 die Sky-Kommunikation leitete, bleibt aber als ihre Stellvertreterin ebenfalls an Bord.

Die Arbeitsteilung sieht dabei so aus: Messerschmidt obliegt neben der Gesamtleitung, daneben soll sie sich um die digitale Weiterentwicklung des Kommunikationsbereichs sowie die Inszenierung aller Inhalte und Formate über alle Plattformen und Kanäle hinweg kümmern. Lisa Steiners Schwerpunkte liegen in der Transformationskommunikation sowie der internen Integrations- und Leadership-Kommunikation.

Vor ihrer Zeit bei Sky verantwortete Steiner unter anderem die Kommunikation bei Microsoft Deutschland und war beim Johnson & Johnson in verschiedenen Führungsrollen u.a. in der Unternehmenskommunikation und im Bereich Public Affairs tätig. Messerschmidt wiederum war vor ihrem Wechsel in die RTL-Kommunikation Co-Chief Streaming Officer von RTL Deutschland, davor war fungierte sie als "Bereichsleiterin Innovation" von RTL Deutschland.

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland: "Der Zusammenschluss von RTL und Sky schafft neue Möglichkeiten für unser Unternehmen und erhöht zugleich nochmal die Bedeutung einer klaren, strategischen Kommunikation. Mit Eva Messerschmidt und Lisa Steiner haben wir zwei erfahrene Kommunikationsmanagerinnen an der Spitze, die die Transformation beider Unternehmen aus unterschiedlichen Perspektiven begleitet haben. Gemeinsam werden sie die Kommunikation von RTL Deutschland konsequent extern und intern weiterentwickeln und die Positionierung als führendes Medienunternehmen in der DACH-Region stärken."