Die diesjährige Primetime Emmy Awards Verleihung wird erneut bei MagentaTV zu sehen sein. Der TV- und Streaminganbieter zeigt die 78. Emmys auch in diesem Jahr wieder live und kostenlos. Die Verleihung findet in der Nacht vom 14. auf den 15. September 2026 statt und wird von MagentaTV auf dem Sender Moments TV übertragen – der ist kostenlos und ohne Login auf magenta.tv sowie in der MagentaTV App empfangbar.

Ein Team aus Expertinnen und Experten, das von MagentaTV noch nicht namentlich vorgestellt wurde, wird durch die Nacht führen und soll laut Telekom mit "fachkundigen Analysen, Einordnungen und Hintergrundberichten sowohl kurz vor als auch während der Live-Übertragung für zusätzliche Orientierung" sorgen. Wer sich die Nacht für die Preisverleihung nicht um die Ohren schlagen will, kann sich ein Best-Of am Vormittag des 15. September bei MagentaTV ansehen. Abends wird die gesamte Verleihung zudem nochmal bei Moment TV wiederholt.

Für MagentaTV ist es bereits die dritte Übertragung der Primetime Emmy Awards, erstmals war die Preisverleihung 2024 beim Dienst zu sehen. Ein Jahr zuvor hatten die Emmys überhaupt keine deutsche TV-Heimat. Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, sagt: "Die Emmy Awards sind der Maßstab für bestes Entertainment. Hier erleben Serienfans live und hautnah, wie herausragendes Storytelling und kreative Exzellenz zusammenwirken. Mit MagentaTV bringen wir dieses besondere Event auch in diesem Jahr live nach Deutschland. Wer große Serienmomente in Echtzeit erleben möchten, kommt mit uns erneut frei zugänglich in den Genuss dieser bedeutenden Show."

An diesem Mittwoch wurde unterdessen bekannt, welche Produktionen sowie Schauspielerinnen und Schauspieler im September auf eine Auszeichnung hoffen können. Ganz vorne rangiert "The Pitt", das 25 Mal nominiert wurde. Bei den Comedy-Serien führt "Hacks" das Feld an, das insgesamt auf 24 Nominierungen kommt.