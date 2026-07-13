Tobias Lammert übernimmt zum 1. August auch den Vorsitz der ARD-Werbung und folgt damit auch in dieser Funktion auf Michael Loeb, der die WDR Mediagroup bekanntlich Ende Juli verlassen wird. Lammert wird zeitgleich Geschäftsführer der WDR Mediagroup (DWDL.de berichtete). Zum stellvertretenden Vorsitzenden der ARD-Werbung wurde Reinhard Hild, Geschäftsführer der MDR Media, bestimmt. Das haben die Werbegeschäftsführer der ARD jetzt beschlossen. Und während Thomas Schelberg, Geschäftsführer der SWR Media Services, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung bleibt, wird Anja Melagge, Geschäftsführerin bei RBB Media, neue stellvertretende Vorsitzende.

"Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ralf Hape und dem Team der ARD Media", sagte Tobias Lammert. "Wir haben als Gruppe und mit ARD Media auf dem nationalen Markt starke Voraussetzungen, um unser Angebot im Markt noch klarer zu positionieren und weiterzuentwickeln. Mein besonderer Dank gilt Michael Loeb für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre. Auf diesem starken Fundament werden wir gemeinsam aufbauen - mit großem Respekt vor dem Erreichten und einem klaren Blick nach vorn."

Thomas Schelberg erklärte: "Die ARD Media hat in den vergangenen Monaten mit Ralf Hape an der Spitze wichtige Entwicklungsschritte gemacht. Jetzt kommt es darauf an, diesen Weg mit Konsequenz weiterzugehen und die gemeinsame Vermarktungskraft der ARD noch präziser auf die Anforderungen des Marktes auszurichten. Dafür braucht es Verlässlichkeit, Tempo und ein gutes Miteinander - genau das bringen die Gesellschafter und die ARD Media mit."

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tobias Lammert in seiner neuen Funktion", erklärte Ralf Hape, CEO von ARD Media. "Die Herausforderungen unseres Marktes können wir nur gemeinsam mit unseren Gesellschaftern und einer starken ARD-Werbung erfolgreich gestalten. Die ARD Media wird diesen Weg mit klarer Marktorientiertheit, neuen Produkten und hoher Umsetzungsgeschwindigkeit weiter vorantreiben."

In der ARD-Werbung arbeiten die neun Werbegesellschaften der ARD-Landesrundfunkanstalten zusammen. ARD Media wiederum verantwortet als gemeinsame Tochtergesellschaft die nationale Vermarktung von Werbeangeboten in TV, Audio und digitalen Medien.