Obwohl "Take me out" RTL zuletzt selbst mit Wiederholungen am späten Abend teils richtig gute Quoten bescherte und zwischenzeitlich sogar mehr 14- bis 49-Jährigen erreichte als "DSDS" direkt davor, führt das Format inzwischen ein etwas unverständliches Schattendasein im Programm. Im Sommer 2024 stellte RTL auf einen Schlag zehn neue Folgen bei RTL+ online, verzichtete aber zwei Jahre lang auf eine Ausstrahlung im Free-TV - bis man plötzlich acht davon ausgerechnet während der Fußball-WM ins Programm hievte, die letzten beiden sogar in direkter Konkurrenz zu einem Deutschlandspiel.

Zwei weitere Folgen aus dem damaligen Zehnerpaket, bei denen es sich um Ü40-Specials handelte, warten bis heute noch auf eine Free-TV-Auswertung. Dafür bringt RTL in Kürze aber nochmal neue Folgen an den Start, die bislang auch im Streaming nicht zu sehen waren. Diesmal müssen sie zwar immerhin nicht gegen einen WM-Abend ran, dafür hat RTL nun die Übertragung des Supercups abgewartet, um einen Platz für "Take me out" freizuräumen: Vier neue Folgen laufen am 22. August am Stück ab 20:15 Uhr, bei RTL+ werden sie mit einer Woche Vorlauf veröffentlicht.

Der Franz-Beckenbauer-Supercup wird diesmal zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München ausgetragen und ist im Free-TV in Sat.1 zu sehen, auch die RTL-Tochter Sky überträgt das Spiel. Mit einer WM-Partie des deutschen Teams ist diese Konkurrenz-Situation natürlich kaum vergleichbar, auch der Super-Cup sorgt aber in der Regel für hervorragende Quoten, insbesondere in der auch von "Take me out" anvisierten jüngeren Zielgruppe. Im vergangenen Jahr erzielte Sat.1 mit der Übertragung des Spiels zwischen dem FC Bayern und Stuttgart rund 28 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und erreichte insgesamt über drei Millionen Fußball-Fans.

Moderiert werden auch die neuen Folgen von "Take me out" unterdessen wieder von Jan Köppen, Teil der vier neuen Folgen ist ein "Zweite Chance"-Special, in dem ehemalige Kandidaten ein zweites Mal ihre Chance auf Liebesglück suchen. Solche Specials gab es auch in früheren Staffeln bereits. Bei RTL heißt es, dass "vorerst 4 neue Folgen" zu sehen sein werden, der Sender spricht vom Start in die 12. Staffel - will aber auch auch Nachfrage nicht verraten, wieviele weitere Ausgaben die Staffel darüber hinaus umfassen wird oder wann diese zu sehen sein werden. Aber der nächste Fußball-Abend bei der Konkurrenz kommt bestimmt.