Zusammen mit der niederländischen Streaming-Plattform Videoland hat RTL+ an einer Neuauflage der legendären "Flodders" gearbeitet. Das Ergebnis bekommt das Publikum in wenigen Wochen zu sehen - und zwar nicht nur im Streaming, sondern auch im linearen Programm. Konkret wird RTL am Donnerstag, den 3. September ab 20:15 Uhr im Rahmen einer Eventprogrammierung alle sechs Folgen von "Die Flodders" ausstrahlen. Zeitgleich startet die Comedyserie auch auf RTL+ sowie bei Wow. Darüber ist ab dem 6. September auch eine Ausstrahlung bei Sky geplant.

RTL spricht von einer "frechen Comedyserie über Familie, Vorurteile und den unbändigen Willen, dazuzugehören - auch wenn man so gar nicht ins Bild passt". Mit der Produktion von NewBe soll an den Erfolg der berühmten Film-Reihe angeknüpft werden, der vor 40 Jahren seinen Lauf nahm. Mit dabei ist auch Tatjana Šimić, die als Kees Flodder bereits in den Originalfilmen mitwirkte und nun als Kees Senior an der Spitze der Familie zurückkehrt. Gemeinsam mit einer neuen Generation liebenswerter Chaoten zieht sie ausgerechnet in das geschniegeltste Nobelviertel des Landes, wo "Matcha-Bars, Mähroboter und moralische Überlegenheit auf Improvisationstalent, schrägen Humor und maximalen Familienwahnsinn" treffen, wie es heißt.

Klar ist, dass mit den Flodders das Chaos einzieht. Kees Senior, Teenie-Mutter Priscilla, Bastelgenie Paultje, Ersatzpapa Donnie und Oma Flodder wirbeln das beschauliche Eykendaal gehörig durcheinander. Und während die Familie glaubt, endlich angekommen zu sein, setzen die Nachbarn alles daran, die ungebetenen Neuankömmlinge wieder loszuwerden.

Headwriter der neuen "Flodders"-Serie ist Wijo Koek, der bereits für die Originalserie verantwortlich zeichnete. Regie führten Jon Karthaus und Erwin van den Eshof.