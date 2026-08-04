Das ZDF wird Mitte September gleich zwei internationale Serien ins Programm nehmen, darunter "The Assassin", eine neue Thrillerserie, für die sich der Sender mit Prime Video zusammengetan hat. Nachdem "The Assassin" schon vor einem Jahr bei Prime Video seine Premiere feierte, wird das ZDF die ersten beiden Folgen am Montag, den 14. September ab 22:15 Uhr ausstrahlen. Die weiteren vier Folgen sollen jedoch ausschließlich im ZDF-Streamingportal zum Abruf bereitgestellt werden.

In "The Assassin" spielt Keeley Hawes ("Bodyguard") eine pensionierte Auftragskillerin, die sich aus ihrem gefährlichen Leben zurückgezogen hat und auf einer abgelegenen griechischen Insel lebt. Gerade als ihr Sohn Edward - gespielt von "Good Doctor"-Hauptdarsteller Freddie Highmore - zu Besuch ist und sich um eine Annäherung in der Beziehung zu seiner Mutter, die alles andere als innig ist, bemüht, holt die beiden Julies Vergangenheit ein. Kurz darauf müssen sie von der Insel fliehen. In einem Wettlauf gegen die Zeit kämpft Julie darum, ein Komplott aufzudecken und ihren Sohn sowie ihre Beziehung zu ihm zu retten.

Die Drehbücher für die Serie stammen von Harry und Jack Williams ("The Tourist"), Krissie Ducker ("Killing Eve"), Hamish Wright ("Significant Other") und Selina Lim ("Sex Education"), während Lisa Mulcahy und Daniel Nettheim sich die Regiearbeit teilen. In weiteren Rollen vor der Kamera spielen Jack Davenport, David Dencik, Shalom Brune-Franklin, Gina Gershon, Alan Dale, Gerald Kyd, Devon Terrell und Richard Dormer. Produziert wurde "The Assassin" von der All3Media-Tochter Two Brothers Pictures.